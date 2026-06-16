Andrzej Piaseczny pojawił się w nowym odcinku podcastu "WojewódzkiKędzierski". Piosenkarz opowiadał m.in. o zakończeniu współpracy z Telewizją Polską i głośnym coming oucie, którego dokonał w 2021 roku. W pewnym momencie został poruszony temat religii. Choć Piaseczny wielokrotnie podkreślał, że jest osobą wierzącą, w rozmowie wyznał, że od wielu lat nie przystępował do spowiedzi. Wpływ na rezygnację z sakramentu miała sytuacja, do której doszło, gdy piosenkarz miał 11 lat.

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Andrzej Piaseczny nie chodzi do spowiedzi. "Pomyślałem sobie..."

Wojewódzki spytał Piasecznego o to, czy zdecydowałby się kiedyś dokonać apostazji. - Zastanawiam się, czy jesteś w stanie zmienić wyznanie, żeby móc do swojego partnera powiedzieć: jesteś moim mężem - wypalił w pewnym momencie. - To jest grube pytanie. Jestem trochę agnostykiem. Zostałem wychowany w tradycji religii katolickiej, chrześcijaństwa i faktycznie nie mam w sobie takiej chęci, żeby, nie wiem, wystąpić z Kościoła - wyjaśnił Piaseczny.

Później padło jeszcze bardziej osobiste pytanie. - Nigdy nie spotkałeś księdza, który cię pytał, ile razy się masturbujesz? - zastanawiał się Wojewódzki. Piaseczny nie zamierzał unikać pytania. W odpowiedzi wyznał, że znalazł się w takiej sytuacji kilkukrotnie i właśnie dlatego przestał chodzić do spowiedzi. - Dzięki bardzo szanowanemu w Pionkach księdzu przestałem chodzić do spowiedzi. Miałem dziesięć lat może wtedy... pewnie 11. Raz poszedłem i mnie wypytywał. (...) Poszedłem drugi raz, zrobił dokładnie to samo. No i pomyślałem sobie: to nie jest dla mnie zabawa. (...) Jestem takim naiwniakiem, który ciągle myśli, że dobro też potrafi się gromadzić w większe społeczności i z dobra możemy jak żuczek ulepić kulkę - mówił.

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W tej samej rozmowie Piaseczny opowiedział o swoich dawnych relacjach z kobietami. - Miałem kilka dziewczyn. To się nie miało prawa udać i się nie udało. Ludzie rozstają się nie tylko z przyczyn wielkich. Niestety muszę się do czegoś przyznać, bo kilka razy w życiu zrobiłem coś takiego, że - nie jest to chwalebne zupełnie - używałem różnych, nieprawdziwych powodów - zaczął. Takie wymówki pozwoliły mu unikać trudnych tematów. - Nie potrafiłem wielokrotnie w przeszłości być prawdziwy i nie potrafiłem powiedzieć czegoś, co powinno paść. Wiem, że najlepiej mówi się prawdę. Każdą prawdę można w różny sposób podać - dodał.