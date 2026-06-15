Niezapomniana panna Jola z serialu "Alternatywy 4", żona tytułowego Karola z "Och, Karol" czy znajoma porucznika Borewicza w "07 zgłoś się". Danucie Kowalskiej nie można odmówić talentu i sukcesu w aktorstwie. W jej karierze nadszedł jednak moment, iż świadomie zrezygnowała z gry i znalazła zupełnie inną zawodową ścieżkę. To jednak tylko jeden z zakrętów, których w życiu prywatnym Danuty Kowalskiej nie brakowało. Choć piękna aktorka nie narzekała nigdy na brak zainteresowania płci przeciwnej, jej życie zdecydowanie dalekie było od ideału. Pierwszy mąż chciał z Danuty Kowalskiej zrobić przykładną panią domu i nie w smak było mu uwielbienie fanów, jakim cieszyła się jego żona. A drugi ukochany - znany kolarz - zostawił piękną aktorkę dla sporo młodszej kobiety tuż przed wyznaczoną datą ślubu. Co dziś słuchać u Danuty Kowalskiej, która pomimo upływu lat nadal zachwyca klasą i urodą?

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Piękna pół hrabianka

Urodzona 19 stycznia 1955 roku w Warszawie Danuta Kowalska sama w żartach nazywa siebie pół hrabianką. Bo jej matka - Zofia de Virion - pochodziła z arystokratycznej rodziny, natomiast ojciec - Zbigniew Kowalski - był "zwykłym inżynierem". Najprawdopodobniej gdyby tych dwoje poznało się przed II wojną światową, ich związek nie miałby szans na aprobatę rodziny hrabianki. Ale PRL-owskie realia były zupełnie inne. Inżynier nie miał co prawda tytułu, mógł za to poszczycić się przydziałem na mieszkanie, a to był wówczas argument na tyle mocny, że "mezalians" przestał komukolwiek przeszkadzać. Z tego związku urodziła się Danuta, która w dorosłym życiu podkreślała wielokrotnie, że do wszystkiego doszła sama.

Istotnie, po ukończeniu szkoły baletowej zaczęła sobie dorabiać, pracując jako modelka. W wieku 15 lat znalazła się na okładce magazynu "ITD". Dzięki temu zaproponowano jej zdjęcia próbne do serialu "S.O.S." - rolę dostała, w międzyczasie jednak została członkinią zespołu Mazowsze. Dzięki temu miała szansę poznać świat, bo Mazowsze występowało w całej Europie, i nie tylko. Ale kiedy zespół szykował się do wyjazdu do Grecji, Danuta - ku zaskoczeniu matki - wybrała egzamin do szkoły teatralnej. "'Po co ty to robisz?! Mogłabyś zwiedzać świat!'. A ja włożyłam sobie nogę w gips, specjalnie... Po 14 miesiącach odeszłam z zespołu. Zdałam do szkoły teatralnej z drugą lokatą" - wspominała Danuta Kowalska na łamach "Super Expressu". Studia ukończyła z wyróżnieniem.

Jeszcze w czasie studiów Danuta pojawiła się w serialu "Polskie drogi", poznała też wówczas swojego pierwszego męża. Bogdan Drągowski pochodził z Zakopanego. Był - jak na górala przystało - wysportowany i muzykalny. A do tego charyzmatyczny, bez trudu oczarował więc piękną aktorkę. Para stanęła na ślubnym kobiercu, a w 1980 roku powitała na świecie syna, Krzysztofa. Ale Danuta Kowalska nie zamierzała być tylko żoną i matką.

Nie tylko aktorka

Danuta Kowalska ma na swoim koncie wiele ról w serialach, filmach, a także w spektaklach teatralnych. Ale widzom najbardziej zapadły w pamięć jej występy w produkcjach, takich jak: "Alternatywy 4", "07 zgłoś się", czy przede wszystkim w "Och, Karol". Kultowa komedia w reżyserii Romana Załuskiego przyniosła pani Danucie uwielbienie fanów, którzy w 1985 roku w plebiscycie magazynu "Ekran" okrzyknęli ją najpiękniejszą gwiazdą polskiego kina.

Niestety, mąż aktorki, zamiast pękać z dumy, nie był zachwycony sławą żony. Widział ją raczej w roli przykładnej pani domu, tymczasem ona ani myślała dać się zamknąć w czterech ścianach. Szczególnie że Bogdan Drągowski sam był w domu gościem - wolał spędzać czas ze swoją największą miłością, szybkimi samochodami. Po pewnym czasie aktorka zrozumiała, że małżeństwo nie ma przyszłości i postanowiła się rozwieść. Wówczas jednak okazało się, że z obecnej pracy nie zdoła utrzymać rodziny. "Po kilkunastu latach pracy w teatrze i w filmie postanowiłam odejść. Rozstaliśmy się z mężem, zostałam sama z małym synem, mamą i domem na głowie, który trzeba było utrzymać. Z aktorstwa się nie dało [wyżyć - przyp. red.]" - wyznała Danuta Kowalska w rozmowie z "Super Expressem".

Choć dziś trudno w to uwierzyć, na przełomie lat 80. i 90. aktorzy, nawet ci bardzo popularni, nie zarabiali wcale dużo. Danuta Kowalska nie przestraszyła się jednak życiowej rewolucji - zdobyła pracę w branży, która dawała możliwość lepszego zarobku. Ukończyła szkoły zarządzania i reklamy, nauczyła się angielskiego i znalazła zatrudnienie w nowo powstałej w Polsce branży PR i marketingu. Szybko zaczęła na tym polu odnosić sukcesy - była m.in. dyrektorką marketingu koncernu Coca-Cola w Warszawie, zajmowała się również promocją sieci McDonald's. "Danusia zrobiła to w swoim przebojowym stylu. Najpierw skończyła najlepsze szkoły w Londynie i Paryżu, a potem zrobiła karierę w branży zdominowanej przez mężczyzn. Nieźle, jak na osobę, która po trzydziestce postanowiła całkowicie zmienić swoje życie" - opowiadała jej przyjaciółka, aktorka Danuta Kamińska.

Kolejne życiowe zakręty

Wraz z nową pracą przyszła nowa miłość. Podczas jednego ze spotkań biznesowych Danuta Kowalska poznała znanego kolarza Czesława Langa. Pomiędzy tym dwojgiem zaiskrzyło i szybko stali się partnerami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. "Był przeciwieństwem mojego wyobrażenia o sportowcach. Elegancko ubrany, inteligentny, dowcipny... Oczarował mnie. Po pół roku znajomości byliśmy już w sobie bez pamięci zakochani" - zwierzyła się Dorota Kowalska "Życiu na gorąco". Co ciekawe, parą były także dzieci Danuty i Czesława z pierwszych małżeństw.

Danuta Kowalska zaangażowała się w życie zawodowe nowego partnera. Pomogła mu, kiedy startował z firmą Lang Team, pełniąc funkcję szefowej marketingu. Dzięki temu w późniejszych latach, gdy Polska Fundacja Olimpijska szukała dyrektora ds. rozwoju i komunikacji, posadę dostała właśnie ona. Niestety życie prywatne aktorki znów się posypało, i to w najmniej oczekiwanym momencie. Danuta planowała z Czesławem Langiem ślub. W międzyczasie pomagała narzeczonemu urządzić otoczony ogromnym ogrodem, znajdujący się na Kaszubach pałac - miejsce ich przyszłego ślubu. Ten jednak pozostał jedynie w sferze marzeń. Bo tuż przed wyznaczoną datą Lang wyznał narzeczonej, że kocha inną - w dodatku o 13 lat od niej młodszą. Jak łatwo się domyślić, dla aktorki był to ogromny cios. Nie pomagały złośliwe plotki, jakoby mąż wykorzystał ją do celów zawodowych, a następnie porzucił. Jakby tego było mało, mniej więcej w tym samym czasie Danuta Kowalska dowiedziała się, że jej pierwszy mąż zginął w wypadku samochodowym.

Wiele kobiet na miejscu Danuty Kowalskiej załamałoby się. Ale nie ona. Po raz kolejny podniosła się i postanowiła powrócić do aktorstwa. Z zaskoczeniem odkryła, jak bardzo podczas jej nieobecności świat show-biznesu się zmienił. "Teraz pracujący aktorzy są w uprzywilejowanej sytuacji, zarabiają bardzo dobrze. Sama doświadczyłam tego, gdy wróciłam po 20 latach. Byłam zszokowana honorariami, które dostają czołowi aktorzy. Na takie pieniądze musiałam pracować w korporacji cały miesiąc w stresie, bardzo ciężko, od rana do nocy, świątek, piątek. A tutaj wystarczy zagrać parę dni zdjęciowych" - mówiła w jednym z wywiadów Danuta Kowalska.

Aktorka znów zaczęła się pojawiać w serialach, takich "Klan" "Barwy szczęścia" czy "Prawo Agaty". Nie były to główne role, ale Kowalska ma oprócz pracy coś innego, co daje jej szczęście. I nie chodzi wcale o nową miłość, bo jak wyznała w rozmowie z "Na żywo": "Mężczyźni przychodzili i odchodzili, więc nauczyłam się liczyć tylko na siebie". Oczkiem w głowie aktorki jest natomiast jej syn, a od pewnego czasu także wnuczki, Amelia i Layla. A ponieważ synowa aktorki pochodzi z Bali, Danuta Kowalska często gości na tropikalnej wyspie. Zdjęcia z podróży zamieszcza na swoich profilach w mediach społecznościowych. "Wszystko, czego pragnę, to proste życie bez stresów i zmartwień. Nie potrzebuję wielu dóbr. Chcę być po prostu szczęśliwa" - pisała Danuta Kowalska na swoim instagramowym profilu w 2024 roku.