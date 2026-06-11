W dniu rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 Maryla Rodowicz postanowiła przypomnieć swoim fanom wyjątkowy moment ze swojej kariery. Na profilu wokalistki w mediach społecznościowych pojawiło się archiwalne nagranie z 1974 roku, na którym wykonuje utwór "Futbol" podczas ceremonii otwarcia tej samej imprezy w Monachium.

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Maryla Rodowicz wróciła wspomnieniami do mundialu z 1974 roku

11 czerwca, w związku z piłkarskimi emocjami Maryla Rodowicz przypomniała swój występ sprzed ponad pięciu dekad. W 1974 roku miała zaledwie 29 lat i została jedną z gwiazd ceremonii otwarcia najważniejszego turnieju piłkarskiego na świecie. Na nagraniu można zobaczyć ją w charakterystycznym stroju inspirowanym folklorem oraz z jasnymi włosami i grzywką.

Pod filmem, który artystka opatrzyła krótkim podpisem "Znacie?", szybko pojawiło się wiele komentarzy od fanów. Internauci chwalili zarówno jej dawny występ, jak i niezmiennie mocny głos. "Nigdy nie przepadałam za tą piosenkę, ale trzeba przyznać, że głos ma pani wspaniały", "Super piosenka, wykonanie i choreografia", "Królowa", "Ma pani mega silny głos!" - czytamy.

W komentarzach pojawiły się także wspomnienia o Jonaszu Kofcie, autorze słów do piosenki "Futbol". Wielu fanów podkreślało jego talent i zwracało uwagę na fakt, że zmarł bardzo młodo. "Wielkie dzięki dla mistrza Kofty! To był gość!", "Brakuje go. Tak młodo odszedł" - wspominali fani. Kadry z występu zobaczycie w naszej galerii:

Maryla Rodowicz wróciła wspomnieniami do mundialu z 1974 roku Otwórz galerię

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Tegoroczny mundial jest wydarzeniem historycznym. Po raz pierwszy turniej odbywa się jednocześnie w trzech państwach - Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. W rozgrywkach bierze udział rekordowa liczba 48 reprezentacji. Niezmiennie mistrzostwa świata to nie tylko sportowe widowisko, ale także muzyczne wydarzenie, które co cztery lata dostarcza fanom nowych przebojów. Tym razem FIFA ponownie zaufała Shakirze. Kolumbijska gwiazda połączyła siły z nigeryjskim artystą Burna Boyem, a efektem ich współpracy jest utwór "Dai Dai", promujący mundial 2026.