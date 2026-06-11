Tyler Mane to znany kanadyjski aktor i były profesjonalny wrestler. 59-latek wystąpił w wielu popularnych produkcjach, m.in. w filmie "X-Men" i hicie z 2024 roku "Deadpool & Wolverine". Kilka dni temu gwiazdor ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka piersi. Obecnie przechodzi chemioterapię. Na jego profilu pojawił się przejmujący wpis.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda ogłosiła, że miała czerniaka. Tak teraz dba o skórę. "Nie zrezygnuję ze słońca"

Tyler Mane zmaga się z nowotworem. "Moi lekarze to zbagatelizowali"

"Tak. Mam raka piersi. I tak, to bardzo rzadkie. Tylko 1 proc. przypadków raka piersi dotyczy mężczyzn" - zaczął we wpisie Mane. Aktor zdradził, że początkowo nie planował mówić o tym publicznie. "To trochę krępujące. Ale potem dowiedziałem się, że u mężczyzn częściej wykrywa się chorobę w zaawansowanym stadium, bo się o tym nie mówi i się tego nie szuka. Właściwie moi lekarze to zbagatelizowali i tylko dlatego, że moja żona nalegała, abym usunął guzek, udało się wykryć to wcześnie" - tłumaczył.

Mane poprosił również o wsparcie swoich fanów. Aktor chce zachęcić mężczyzn do badań profilaktycznych. Jak zauważył, wczesne wykrycie znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. "Choroba jest zwykle wykrywana w późniejszych stadiach i daje gorsze rokowania. Chcę to zmienić. Dołączcie do mnie w mojej walce z tym świństwem. Wyślijcie ten film dziesięciu znajomym i zachęćcie ich do obserwowania mnie, bo ludzie muszą o tym usłyszeć. "P*******ć raka" - dodał. Jego słowa wywołały ogromne poruszenie. "Dobrze, że o tym mówisz Tyler! Tak mi przykro. Trzymam za ciebie kciuki", "Tak trzymaj bracie! Pokonasz go!" - czytamy.

Tyler Mane choruje na nowotwór piersi. "Może wystąpić w każdym wieku"

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mężczyźni także posiadają tkankę piersiową i mogą zachorować na raka piersi. Jak czytamy na stronie American Cancer Society, rak piersi rozwija się, gdy komórki w tkance gruczołowej zaczynają się niekontrolowanie namnażać. Komórki te zwykle tworzą guz, który często można zobaczyć na zdjęciu rentgenowskim lub wyczuć pod palcami. "Rak piersi u mężczyzn może wystąpić w każdym wieku. Choć ogólne ryzyko jest niskie, rośnie ono wraz z wiekiem. Średni wiek w momencie diagnozy wynosi od 60 do 70 lat" - czytamy.