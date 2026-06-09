Blanka Lipińska mówi otwarcie o tym, że nie planuje mieć dzieci. Swego czasu głośno zrobiło się o jej słowach na temat sterylizacji. - Będę chciała pojechać do Czech, ponieważ polskie prawo niestety pozwala mężczyznom na wazektomię legalną i tanią de facto w Polsce. Wiesz, ona kosztuje tam chyba coś koło 2000 zł, a ja, żeby się wysterylizować, muszę pojechać właściwie chyba do każdego kraju europejskiego innego niż Polska i zapłacić za to 2000 euro i dopiero wtedy mogę zrobić to legalnie - opowiadała w podcaście Małgorzaty Rozenek "Z bliska". Po ostatniej sytuacji, której doświadczyła w sklepie, Lipińska skierowała pełne podziwu słowa do wszystkich mam.

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Blanka Lipińska zaskoczona zachowaniem dziecka w sklepie. "Ja bym zwariowała"

- Chciałabym w tym momencie oddać oficjalnie hołd wszystkim kobietom decydującym się na dziecko - zaczęła na najnowszym nagraniu Blanka. Celebrytka właśnie wyszła ze sklepu, w którym spotkała matkę z córką. - Mała dziewczynka (…) Ile ona może mieć lat? Ze cztery? Słuchajcie, przy trzecim "mamo" zaczęłam liczyć. 18 razy powiedziała "mamo" w przeciągu, ja wiem? Trzech minut? A to są tylko trzy minuty z życia tej kobiety. Ona ciągle coś od niej chciała: "Mamo, a to, mamo, a to, mamo, a mogę, mamo, mamo". Ludzie, przecież ja bym zwariowała przy pierwszych dziesięciu minutach - mówiła rozemocjonowana Blanka.

Na koniec raz jeszcze wyraziła podziw dla wszystkich matek, które jej zdaniem zasługują na specjalną nagrodę. - Drogie kobiety, decydujące się na bycie matkami, wy macie jakieś nadludzkie możliwości. Wy macie jakieś nadludzkie pokłady spokoju i cierpliwości - dodała.

Blanka Lipińska jednak weźmie ślub? "Jeżeli nie będziemy małżeństwem to..."

Blanka Lipińska nie jest również fanką instytucji małżeństwa. Ostatnio jednak sprawy uległy zmianie. Z uwagi na obowiązujące przepisy, celebrytka zaczęła coraz poważniej myśleć o ślubie z ukochanym. - Żeby Paweł był w pełni zabezpieczony, w razie mojej śmierci, to musimy wziąć ślub. Tylko to jest opcją. (...) To są kwestie spadkowe. Jeżeli nie będziemy małżeństwem, to Paweł zapłaci 25 proc. podatku od spadku ode mnie... Takich rzeczy jest cała masa, których nie jesteś w stanie rozwiązać notarialnie - tłumaczyła w rozmowie z Plejadą.