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Cezary Pazura po spektaklu przeżył chwile grozy. Czekali na niego pod teatrem

Cezary Pazura opowiedział ostatnio o niebezpiecznej sytuacji, która wydarzyła się po jednym ze spektakli z jego udziałem. Aktor musiał uciekać sprzed teatru taksówką.
Cezary Pazura
Fot. KAPiF.pl

Cezary Pazura jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i dba o kontakt ze swoimi fanami. Regularnie publikuje wpisy, w których dzieli się kulisami swojej pracy oraz rozmaitymi historiami z codziennego życia. Tym razem opowiedział o mrożącej krew w żyłach sytuacji, która rozegrała się po jednym ze spektakli. Co się stało? 

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Cezary Pazura najadł się strachu. "Czekali na nas, żeby nam w********ć"

Cezary Pazura opowiedział o sytuacji, która wydarzyła się podczas spektaklu "Emigranci", gdzie grał u boku Olafa Lubaszenki. - Graliśmy z Olafem i tak rozrabiała młodzież. (...) Oni myśleli, że są w kinie, wiesz, że my ich nie widzimy. Łazili po sobie, rzucali na siebie, jeden chłopak dziewczynie pod sukienkę rękę wsadzał. Słuchaj, my to wszystko widzimy, jesteśmy żywymi aktorami - mówił. Pazura postanowił zwrócić im uwagę. - To był początek spektaklu. (...) Zazwyczaj po dziesięciu minutach się uspokajali, a tym razem nie. Wstałem, przerwałem spektakl, mówię: "Ty, ty i ty w*********ć stąd, (...) bo zejdę". Taka cisza, słuchaj. To był jakiś jesienny miesiąc. Wzięli kurtki i wyszli. Tylko że potem na nas czekali, żeby nam w*********ć" - mówił na nagraniu.

Pazura i Lubaszenko zdecydowali się nie wdawać w dalszą dyskusję z młodymi. - Mieliśmy znajomego taksówkarza i zadzwoniłem do niego. On wjechał na podwórko i jeździł dookoła z otwartymi drzwiami, i my wskoczyliśmy - opowiadał aktor. 

 

Cezary Pazura wyjawił, ile zarabia na powtórkach filmów i seriali. Kwoty są dosyć szokujące 

W innym nagraniu, które jakiś czas temu pojawiło się na instagramowym profilu Pazury, aktor zdradził, ile pieniędzy otrzymuje za ponowne emisje produkcji z jego udziałem. - W tej chwili, tak jak kiedyś za "Kilera" potrafiłem dostać 100 zł za powtórkę, tak teraz ja nie wiem, ile to jest: 8, 10, 50. Nie wiem. No to są już takie pieniądze. Oczywiście w ciągu roku to się składa na przykład na kilkanaście tysięcy, no bo jednak tego na tych kanałach jest pełno, kilka, kilkanaście, zależy, jaki aktor, ile zagrał - wyznał bez ogródek. 

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