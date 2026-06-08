Maciej Grubich od lat rozwija karierę zarówno na scenie teatralnej, jak i przed kamerą. Widzowie mogą kojarzyć go z ról w takich produkcjach jak "Komisarz Alex", "Zieja" czy "Kaprys losu". Aktor związany jest również z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie, gdzie zyskał uznanie za liczne role sceniczne. Oprócz działalności aktorskiej próbował swoich sił także w modelingu, współpracując z renomowanymi markami i pojawiając się na prestiżowych wybiegach. Teraz jednak uwagę opinii publicznej przyciągnęło nie jego osiągnięcie na scenie, lecz bardzo osobiste wyznanie.

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Aktor "Komisarza Alexa" dokonał coming outu. Udzielił szczerego wywiadu

33-letni artysta został bohaterem najnowszego numeru magazynu "Replika", w którym zdecydował się opowiedzieć o swojej orientacji seksualnej. Grubich przyznał, że jest gejem, dołączając tym samym do grona osób publicznych, które otwarcie mówią o swojej tożsamości. W rozmowie nie ograniczył się jednak wyłącznie do samego coming outu. Aktor wrócił również wspomnieniami do lat, kiedy mierzył się z trudnymi emocjami i próbował odnaleźć własne miejsce. Szczególne poruszenie wywołały jego słowa o tym, co czuł. "Przez większość dotychczasowego życia towarzyszył mi wiecznie niewypowiedziany wstyd, z którym nie bardzo wiedziałem, co zrobić" - podkreślił w wywiadzie.

Maciej Grubich w szczerych słowach o sobie. Wspomniał o akceptacji

W wywiadzie Maciej Grubich opowiedział także o reakcji bliskich oraz procesie akceptacji samego siebie. Poruszył również temat swojej ekspresji i tego, dlaczego podczas premier teatralnych często wybiera nietypowe stylizacje, w tym spódnice. Jego szczerość została doceniona przez wielu internautów, którzy podkreślali, że publiczne dzielenie się takimi doświadczeniami może być wsparciem dla osób przechodzących podobną drogę. "Świetnie, oby więcej takich artystów", "Zdolny, fajny facet" - czytamy pod postem na Instagramie. W ostatnich latach na łamach "Repliki" swoje historie opowiadało już wiele znanych postaci ze świata kultury i mediów, a wyznanie Macieja Grubicha stało się kolejnym głosem w dyskusji o akceptacji.