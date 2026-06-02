Zaskakujące słowa Muchy o relacji z Cichopek. Jest inaczej, niż wszyscy myśleli

Anna Mucha pojawiła się ostatnio w programie "Portret" prowadzonym przez Michała Dziedzica. Aktorka w obszernej rozmowie opowiedziała m.in. o kulisach konfliktu z Telewizją Polską i znajomości z Katarzyną Cichopek. Wiele osób z pewnością myślało, że gwiazdy łączy głęboka przyjaźń. Okazuje się jednak, że prawda jest nieco inna.

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Anna Mucha o znajomości z Katarzyną Cichopek. "To nie jest tak, że my się przyjaźnimy"

Podczas wywiadu Mucha wprost przyznała, że mimo wieloletniej znajomości z Katarzyną Cichopek nie postrzega ich relacji jako przyjaźni. - Kaśka Cichopek, i tu powiem z całą odpowiedzialnością i z całą stanowczością, jest dobrym człowiekiem. Jest człowiekiem, który dba i stara się dbać o innych. Jest człowiekiem, który nie chce robić celowo i świadomie krzywdy innym. Jest życzliwa i serdeczna, i ja jestem również wobec niej życzliwa i serdeczna. Natomiast to nie jest tak, że my, nie wiem, się przyjaźnimy, spotykamy się na lunche, jeździmy, nawet na swoich ślubach nie byłyśmy - tłumaczyła Mucha.

Aktorka podkreślała, że była, jest i będzie życzliwa zarówno Cichopek, jak i Kurzajewskiemu. W tej samej rozmowie odniosła się również do kwestii poglądów swojej koleżanki. Jak wiadomo, prezenterka raczej unika tematów, które polaryzują społeczeństwo. - Może nie jest tak odważna, może nie jest tak silna, może nie ma takiej potrzeby, żeby pewne rzeczy demonstrować. Gdybym ja do niej zadzwoniła i powiedziała, że potrzebuję pomocy, wierzę w to i ufam, że Kaśka by mi pomogła. Nawet jeżeli byłoby to coś, czego nie deklaruje na Instagramie - dodała.

Tak Cichopek mówiła niedawno o relacji z Anną Muchą. "Zawsze będę jej kibicowała"

Jakiś czas temu to Katarzyna Cichopek została zapytana o relację z Anną Muchą. Aktorka przyznała, że bardzo ceni sobie tę znajomość. - Ja zawsze będę Anię wspierać. (...) Cały czas gramy razem, ale też prywatnie bardzo się lubimy i wspieramy. Więc jak w życiu Ani dzieje się coś pięknego i mogę ją wesprzeć swoją osobą, swoim dobrym słowem, to zawsze będę jej kibicowała i będę obok. (...) Jest świetną osobą. Jak trzeba, to też powie, co myśli, więc też bardzo ją za to cenię, że jest zawsze sobą i jest zawsze taka otwarta i do pomocy, ale też, żeby porozmawiać, wesprzeć, pośmiać się i dobrze zjeść - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post.