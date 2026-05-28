Seria książek o przygodach Harry'ego Pottera stała się światowym fenomenem. Nie dziwi więc, że doszło do ekranizacji wszystkich siedmiu części. Jednymi z najbardziej lubianych postaci drugoplanowych byli niewątpliwie bliźniacy Fred i George Wesleyowie, w których przez lata wcielali się James i Oliver Phelps. Dziś moglibyście ich nie rozpoznać. Już od dawna nie są rudzielcami.
Dziś bliźniacy mają 40 lat. James Phelps oprócz występów w filmach z serii o Harrym Potterze pojawił się w takich produkcjach, jak "Ostatniej nocy w Soho" czy "Patchwork". Bracia stworzyli autorski program dla HBO Max - "Fantastyczni przyjaciele", w którym pokazywali ciekawe miejsca. W 2022 roku Phelpsowie odwiedzili Polskę, gdzie zachwycali się Tatrami, Krakowem, a także mieli okazję wziąć udział w spływie rzeką. Pokazali w programie również kopalnię soli.
To nie był jedyny projekt pod ich przewodnictwem. W 2024 roku zostali prowadzącymi programu "Harry Potter: Magiczne wypieki" na Prime Video. Mogliśmy oglądać zmagania cukierników, którzy tworzyli wypieki inspirowane "Harrym Potterem". Pod koniec 2025 roku doczekaliśmy się drugiego sezonu produkcji. Dziś James i Oliver Phelpsowie są brunetami. Włosy farbowali na potrzebę serii filmów o czarodzieju.
Obaj bracia często pojawiają się w mediach, chętnie udzielając wywiadów. Z pewnością kojarzycie jeden z nich, który miał miejsce kilkanaście lat temu. Wówczas Phelpsowie rozmawiali z dziennikarką, która zdecydowała się im zadać zaskakujące pytanie. - Czy jesteście bliźniakami? - padło. - Nie - odparł jeden z braci. - To dziwna historia. Poznaliśmy się na castingu - dodał po chwili. - To szczęście dla producentów, że wyglądacie tak podobnie - oceniła dziennikarka. - No tak, wiem, nieprawdaż? - mówił z uśmiechem aktor. - Poddałeś się wielu zabiegom? - zapytała drugiego z braci reporterka. - Nie - odparł rozbawiony. - On musiał wiele zrobić, by tak wyglądać - przyznał.