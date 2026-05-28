Marcin i Rafał Mroczkowie stali się najpopularniejszymi bliźniakami w Polsce. Wszystko dzięki angażowi w serialu "M jak miłość", w którym pojawili się 26 lat temu. Do dziś możemy ich oglądać w roli Piotra i Pawła Zduńskich. Bracia są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się z fanami kadrami z życia codziennego. Marcin Mroczek postanowił opublikować zdjęcia z mamą oraz tatą. Internauci już się rozpisują, do kogo jest bardziej podobny. Zobaczcie, jak wyglądają rodzice słynnych bliźniaków.

Marcin Mroczek pochwalił się zdjęciem z rodzicami. Kogo bardziej przypomina?

Wspomniane ujęcia pojawiły się w mediach społecznościowych Marcina Mroczka z okazji Dnia Mamy. "Za każdy uśmiech, czułość, zrozumienie i wsparcie. Śniadania, obiady i kolacje najlepsze na świecie. Za to że wymagałaś i nie poddawałaś się, choć nie było łatwo. Że jesteś najlepszą mamą na świecie. Dziękuję Mamo" - napisał. W poście aktor umieścił zarówno zdjęcia z mamą, jak i z tatą. Możemy zobaczyć, że wybrali się na wspólny spacer. Internauci nie kryli zachwytu, przyglądając się ujęciom. Niektórzy zaczęli rozprawiać na temat podobieństwa bliźniaków do rodziców. "Synusiowie podobni do taty, zdecydowanie" - napisała jedna z internautek. Też tak uważacie? Dajcie znać w sondzie na dole.

Rodzice braci Mroczków byli w szoku przy porodzie

Bracia wystąpili w podcaście "Cały ten Majdan" Onetu. W rozmowie z Radosławem Majdanem opowiedzieli o... swoim porodzie! Okazuje się, że rodzice nie wiedzieli, że doczekali się bliźniaków. - To nie było tak dawno temu, bo raptem 42 lata temu, 1982 r. Wtedy nie było USG. Lekarze badali, czy jest podwójne bicie serca, jeżeli było, a akurat przy badaniach nasze serca biły w tym samym rytmie, rodzice nie wiedzieli, że to będzie ciąża bliźniacza - opowiadali Mroczkowie.

Dowiedzieliśmy się również, jak rodzina ich rozpoznawała. Okazuje się, że mistrzynią była w tym ich siostra. - Ona wtedy miała trzy lata i to ona nas rozpoznawała. Jako bliźniacy byliśmy "naznaczeni" wstążeczkami w dwóch kolorach, ale mama pewnego razu, żeby nas wykąpać, zdjęła te wstążeczki. Była przekonana, że już nas rozpoznaje i założyła te wstążeczki z powrotem. Nasza trzyletnia siostra wróciła i zaczęła krzyczeć i płakać, że "ktoś źle założył te wstążeczki" - ujawnili bracia.