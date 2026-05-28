Henryk Gołębiewski jest utalentowanym aktorem z bogatą filmografią. Aktor ma na koncie role w takich głośnych produkcjach, jak "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Edi". W ostatnich latach występuje na szklanym ekranie w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". 69-latek gra też w teatrze. O swojej karierze oraz życiu prywatnym opowiedział na kanapie śniadaniówki.

Henryk Gołębiewski usłyszał, że ma raka. "Na drugi dzień nie poddałem się"

27 maja Henryk Gołębiewski był gościem "Dzień dobry TVN". W rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem opowiedział o swoich trudnych doświadczeniach sprzed niemal dwóch dekad. W 2008 roku przyszła bowiem na świat jego córka Róża. Tuż przed jej narodzinami u aktora zdiagnozowano raka.

Poszedłem do lekarza i dowiedziałem się, że mam raka, żona była w ciąży. Ja mówię: "O kurna, jedno przychodzi, drugie odchodzi", ale na drugi dzień nie poddałem się. Mówię: "Nie no, inni wychodzą, dlaczego ja mam nie wyjść?"

- opowiadał na antenie śniadaniówki.

Gołębiewski zdradził też, jakie ma obecnie relacje z córką. Nie ukrywał, że 18-letnia Róża może mieć w nim oparcie. - My w ogóle się rozumiemy. Nie krzyczymy na siebie, tylko przychodzimy do siebie i mówimy, o co chodzi. Moja córka zawsze może na mnie liczyć, wszystko powiedzieć. Coraz bardziej już ją rozumiem. Przecież to jest ta młodość, inne pokolenie, inaczej my się wychowywaliśmy, teraz no to jest inaczej - opowiadał.

Niezwykle poruszające były też inne słowa aktora. 69-latek wyznał, że on i rodzina starają się być optymistami i skupiają się na tym, czego doświadczają tu i teraz. - Cieszmy się z tego, co mamy. A jeżeli mamy troszkę lepiej, to jeszcze bardziej się cieszmy. Nie żałujmy, że po prostu może być lepiej, ale nie pogarszajmy nigdy spraw - usłyszeli widzowie.

Henryk Gołębiewski o swojej karierze

W 2026 roku Henryk Gołębiewski pojawiał się w filmach i serialach sporadycznie. Dostał epizodyczne role w takich produkcjach, jak "Na sygnale" oraz "Egzamin '84". Okazuje się, że obecnie więcej czasu poświęca pracy w teatrze. - Teraz mnie interesuje teatr. Jestem w Teatrze Klasyki Polski, mamy próby już na ukończeniu "Damy i Huzary" w reżyserii Karoliny Labahuy, mamy premierę 20 czerwca. Teatr mi zajmuje teraz dużo czasu - powiedział na antenie "Dzień dobry TVN".