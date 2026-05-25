Joanna Kołaczkowska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek kabaretowych w Polsce. Jej skecze z kabaretem Hrabi cieszyły się ogromną popularnością i do dziś są wspominane przez widzów. 25 kwietnia 2025 roku grupa zawiesiła swoją działalność ze względu na chorobę Joanny Kołaczkowskiej. "Kabaret Hrabi to cztery osoby. Każdy z nas jest ważny, ale Aśka jest sercem tej czwórki. Nie wyobrażamy sobie Hrabi bez niej" - czytaliśmy w oświadczeniu. Jak się później dowiedzieliśmy, artystka kabaretowa chorowała na nowotwór. Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku, ale pamięć o niej wciąż jest żywa.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejmujące sceny na pogrzebie Kołaczkowskiej. Tak ją pożegnano

Joanna Kołaczkowska we wspomnieniach przyjaciół. "Poszukiwania okazywały się nieskuteczne"

24 maja w Polsacie wyemitowano reportaż "Niepożegnalna Joanna Kołaczkowska". Przyjaciele ze sceny i życia prywatnego wspomnieli, jaka była Joanna Kołaczkowska. - Na studiach była bardzo koleżeńska, chętnie dzieliła się notatkami. Studiowaliśmy razem pedagogikę kulturalno-oświatową. Należała wtedy do dość pilnych osób, przynajmniej dopóki nie trafiła do kabaretu - opowiadał Adam Nowak.

Członkowie kabaretu Hrabi wyjawili przed kamerami, że artystka nie bała się poruszać trudnych tematów. Otwarcie dyskutowała o tym, co by było, gdyby któregoś z nich zabrakło. - Wszyscy byli kandydatami do tego odejścia, a tu nas zaskoczyła - mówił Tomasz Majer. - Na każdego z nas mieliśmy wymyślonego zastępcę. Kiedy dochodziło do Aśki, to poszukiwania okazywały się nieskuteczne i to nigdy się nie udało - dodał Łukasz Pietsch.

KołaczkowskaOtwórz galerię

Lawina komentarzy po emisji reportażu o Joannie Kołaczkowskiej. "Jedyna"

Na profilu Polsatu na Facebooku pojawiło się sporo komentarzy od internautów i fanów Joanny Kołaczkowskiej. Nie kryli poruszenia reportażem, który ukazał się w stacji. "Piękne wspomnienia…Niepowtarzalna", "Tęsknimy za tobą", "Nieodżałowana pani Joanna Kołaczkowska. Odeszła zdecydowanie za wcześnie", "Bardzo mi jej brakuje", "Nasza kochana, jedyna", "Wciąż niepojęty brak", "Tak bardzo przykro" - czytamy w serwisach społecznościowych Polsatu.