Katarzyna Chrzanowska to znana polska aktorka. Widzowie z pewnością kojarzą ją z roli tytułowej Ewy w serialu "Adam i Ewa". Chrzanowska grała również w innych popularnych produkcjach, m.in. w "Listach do M", w "Cudzoziemce" czy w filmie Wiesława Helaka "Opowieść Harleya". Ostatnio aktorka pojawiła się w podcaście Kozaczka. Tam opowiedziała o swojej karierze i życiu prywatnym. Nie każdy wie, że lata temu Chrzanowska doświadczyła okropnych tragedii.

Katarzyna Chrzanowska straciła męża i przyjaciela, "To jak grom z jasnego nieba"

W 2002 roku mąż Chrzanowskiej, Piotr Niemkiewicz, utonął podczas nurkowania na Krecie. W rozmowie z Wiktorem Słojkowskim aktorka wróciła wspomnieniami do tego traumatycznego wydarzenia. Sprowadzenie ukochanego było nie lada wyzwaniem. - Ambasada francuska nie reagowała, ambasada polska nie reagowała. Moja rodzina nie chciała wierzyć w to, co się dzieje. Jedyna rzecz, jaka mnie powstrzymała przed jakimś aktem desperacji, to były moje dzieci. Jest nagle moment bezsilności. Wiesz, że od ciebie nic nie zależy i nie możesz nic. No to kurczę, zrobię harakiri, naprawdę miałam takie myśli, żeby ktoś zareagował, ktoś uwierzył - opowiadała. Ostatecznie Niemkiewicz spoczął w Grecji.

Jakby tego było mało, kilka miesięcy później w wypadku samochodowym zginął Waldemar Goszcz, który wcielał się w serialowego partnera Chrzanowskiej, Adama. - To jak grom z jasnego nieba. To dla wszystkich był szok. Ja wtedy byłam w sklepie i telefon z Polsatu. Mamy dla pani smutną wiadomość, Waldemar Goszcz nie żyje. Za wcześnie (...) oni byli wspaniali (Piotr i Waldemar - przyp. red.) - mówiła.

Katarzyna Chrzanowska na lata wyjechała z Polski. Teraz myśli o powrocie na scenę

Po śmierci męża Chrzanowska porzuciła aktorstwo i wyjechała z kraju. Najpierw przeniosła się z córkami do Paryża, a później zamieszkała w Hiszpanii. Niestety i tam nie zaznała spokoju. Aktorka zmagała się z chorobą nowotworową. Z kolei w 2022 roku doświadczyła poważnych powikłań po COVID-19. Jakiś czas temu Chrzanowska przyleciała na stałe do Polski. W wywiadzie zdradziła, że myśli o powrocie do zawodu.

- Chciałabym znów stanąć na scenie, sprawdzić siebie - czy dam radę. Mam sporo wątpliwości, za dużo czasu minęło. Nie umiem się bić, prosić o role. Jeśli mam wrócić do zawodu, to sama muszę się o to postarać - mówiła.