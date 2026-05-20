Joanna Jeżewska to popularna aktorka telewizyjna i teatralna. Widzowie uwielbiali jej role Magdy Rudnik w serialu "M jak miłość" oraz dr Olgi Frączak w produkcji "Samo życie". Przez lata użyczała swojego głosu postaciom z bajek oraz filmów. Mimo popularności aktorka rzadko pojawia się w nowych produkcjach. W wywiadzie z 2025 roku dla Plejady opowiedziała o powodach obecnej sytuacji.

Joanna Jeżewska o pracy aktorki. "Brak propozycji"

Jeżewska przyznała w wywiadzie, że aktorstwo nie zawsze wiązało się z pozytywnymi chwilami. "Przeżyłam wiele rozczarowań. Wielokrotnie doświadczyłam odrzucenia, co wpływało na moje poczucie własnej wartości. Gdy okazywało się, że nie zagram jakiejś roli, zastanawiałam się, jak to możliwe. Wydawało mi się, że jestem do niej stworzona" - powiedziała. Jeżewska wyjawiła także, dlaczego obecnie tak rzadko występuje w serialach i filmach. Powodem jest brak propozycji. "Cóż… Ja chętnie zagrałabym w jakimś filmie czy serialu. Ale nie dostaję takich propozycji. Moja agencja jakoś nie pomaga. A nie mam takiej natury, by walczyć pazurami czy przepychać się łokciami. Wolę więc spokojnie pracować w teatrze i w ten sposób zarabiać na życie" - powiedziała. Zdjęcia aktorki znajdziecie w naszej galerii.

Joanna Jeżewska o roli w "M jak miłość". "Nie płakałam z tego powodu"

W dalszej części rozmowy aktorka wspomniała także o pracy na planie "M jak miłość". Dlaczego zniknęła z serialu? "Po tym, jak Mariusz Sabiniewicz, z którym miałam wątek, odszedł z tego świata, próbowano dalej rozpisywać losy mojej postaci, ale z marnym skutkiem. Tak naprawdę nie było już sensu tego ciągnąć. W końcu zapadła decyzja, by skupić się na młodszych bohaterach i bohaterkach" - powiedziała. Wyjawiła również, dlaczego odeszła z produkcji "Samo życie". "Poza tym miałam też poczucie, że w "Samym życiu" zagrałam już wszystko, co mogłam. Wydawało mi się, że scenarzyści nie wymyślą już niczego ciekawego dla mojej postaci. Postanowiłam więc odejść z tego serialu i dołączyć do innej produkcji" - skwitowała.