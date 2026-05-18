Viola Kołakowska, była partnerka Tomasza Karolaka, zdecydowała się publicznie opowiedzieć o dramatycznych wydarzeniach ze swojego dzieciństwa. W rozmowie z Żurnalistą wyznała, że przez wiele lat doświadczała krzywdy ze strony czterech dorosłych mężczyzn, w tym trzech członków rodziny. Jak ujawniła, wszystko zaczęło się, gdy była jeszcze kilkuletnim dzieckiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Najpierw wykorzystywał dziewczynki, a później im doradzał życiowo

Viola Kołakowska była molestowana seksualnie w dzieciństwie. "Partner mojej mamy, wcześniej dwóch moich wujków"

Kołakowska wróciła wspomnieniami do domu rodzinnego, który - jak przyznała - nie dawał jej poczucia bezpieczeństwa. - Byłam bitym dzieckiem. Mój ojciec, jak był trzeźwy, to był wspaniały… - mówiła Kołakowska. Była modelka wyznała również, że przez wiele lat była molestowana przez dorosłych mężczyzn z najbliższego otoczenia. - Byłam dzieckiem skrzywdzonym. Od czwartego do 15. roku życia byłam molestowana przez czterech dorosłych mężczyzn. Jeden to był partner mojej mamy, wcześniej dwóch moich wujków, a jeszcze wcześniej był taki incydent z moim ojcem. Twierdził, że był pijany, ale to się wydarzyło - wyznała.

Jak tłumaczyła, pierwsze traumatyczne sytuacje wyparła z pamięci, ponieważ była wtedy zbyt mała, by zrozumieć, co się wydarzyło. Dopiero późniejsze doświadczenie związane z partnerem matki sprawiło, że zdecydowała się komuś o tym powiedzieć. - Powiedziałam tylko o jednym, o partnerze mojej matki. Byłam starsza, miałam 14 lat. Powiedziałam o tym mojej mamie i on został wyrzucony. Wcześniej nie mówiłam o tym, co się wydarzyło - wyjaśniła była partnerka Tomasza Karolaka.

Viola Kołakowska nie miała łatwego dzieciństwa. "Dziecko nie powinno być tego świadkiem"

W tej samej rozmowie Kołakowska opowiedziała też o atmosferze panującej w domu, wspominając alkohol, imprezy i sytuacje, których dziecko nie powinno oglądać ani doświadczać. - Nigdy nie wiedziałam, co zastanę po powrocie do domu. Był alkohol, były imprezy, były rzeczy, których dziecko nie powinno być świadkiem… Gdy były imprezy, to ludzie robili ze sobą różne rzeczy. Ja byłam tego świadkiem, widziałam zachowania dziwne. Od dziecka byłam krzywdzona bardzo, przyciągałam to… Cały czas doświadczałam takich zdarzeń - opowiadała.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko jeden procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.