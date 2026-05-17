Halina Skoczyńska to aktorka kojarzona między innymi z hitowym serialem "Rodzinka.pl". Aktorka miała na koncie znacznie więcej cenionych kreacji. Występowała także w produkcjach takich jak "Czas honoru", "Wszystko, co kocham", "Och, Karol" oraz "Piąte: nie odchodź". Przez lata była również związana z teatrem i grała na scenach we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi oraz Warszawie.
Gwiazda do końca pozostawała aktywna zawodowo i nie zwalniała tempa. W maju 2016 roku przygotowywała się do premiery spektaklu "Twoje i moje" w reżyserii Roberta Glińskiego, która miała odbyć się 20 maja w Warszawie. Nikt nie przypuszczał, że zaledwie trzy dni wcześniej dojdzie do tragedii. Wcześniej przeżyła wiele osobistych tragedii - straciła ukochaną siostrę i walczyła o zdrowie syna.
Aktorka jeszcze niedługo przed śmiercią świętowała 40-lecie pracy artystycznej i snuła kolejne zawodowe plany. Nie była świadoma, że zmaga się z poważną chorobą. Gdy jej stan nagle się pogorszył, trafiła do szpitala, gdzie lekarze przez wiele godzin walczyli o jej życie. Dopiero wtedy wykryto tętniaka. Mimo przeprowadzonej operacji aktorki nie udało się uratować. Skoczyńska miała 62 lata. W ostatnich latach życia pozostawała singielką, ale utrzymywała bliski kontakt z byłym mężem i jedynym synem Szczepanem.
Aktorkę po latach wspominał Michał Grudziński, serialowy mąż gwiazdy z "Rodzinki.pl", wskazując, że przyczyną tragedii był tętniak, o którym sama zainteresowana wcześniej nie wiedziała. "To był tętniak. Hanka nawet nie wiedziała, że go ma. Operacja trwała blisko 12 godzin, lekarze do końca walczyli o jej życie" - mówił aktor w dawnej rozmowie.
Informacja o śmierci Skoczyńskiej stała się ogromnym ciosem dla znanej polskiej aktorki. "Nie jestem w stanie jeszcze w tej chwili uwierzyć w to, co się stało. Tydzień temu zaczęliśmy zdjęcia do kolejnej serii "Rodzinki.pl" i jasne było, że za chwilę spotkamy się z Haliną na planie" - wspominała poruszona Małgorzata Kożuchowska "Faktowi".