Grochola zdradziła, co sobie kupiła, kiedy została bogata. Rogalska popłakała się ze śmiechu. Dosłownie

Katarzyna Grochola wróciła wspomnieniami do momentu, gdy po raz pierwszy poczuła się naprawdę bogata. W rozmowie z Marzeną Rogalską zdradziła, co wtedy sobie kupiła. Jej historia rozbawiła prowadzącą do łez.
Marzena Rogalska, Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola to jedna z najpopularniejszych autorek powieści obyczajowych w Polsce. Od lat cieszy się ogromnym uznaniem czytelników - jej książki zawsze trafiały na listy bestsellerów. Pisarka chętnie dzieli się także prywatnymi wspomnieniami i historiami ze swojego życia. Ostatnio pojawiła się w audycji Marzeny Rogalskiej w Radiu Złote Przeboje. Tam opowiedziała o tym, co sobie kupiła, gdy została... bogata. Będziecie w szoku. 

Katarzyna Grochola zaskoczyła wyznaniem. "Obiecałam sobie, że jak będę bogata, to kupię sobie..." 

Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola rozmyślały o tym, że "nieustanny stan szczęśliwości przestaje być stanem szczęśliwości". Pisarka postanowiła podeprzeć się przykładem i podzieliła się zabawną historią ze swojego życia. - Obiecałam sobie, że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię dwa kilo takich żeberek [wędzonych - przyp. red] i je ugotuję - zaczęła Grochola. Marzena Rogalska od razu wybuchnęła śmiechem. - Przepraszam, Kasia, ale po prostu... - próbowała się wytłumaczyć. 

Grochola kontynuowała swoją historię. - I ja sobie kupiłam te dwa kilo wędzonych żeberek i je ugotowałam - wyznała. - Nie mów mi, że zjadłaś dwa kilo żeberek - nie mogła nadziwić się Rogalska. - Dwa kilo wędzonych żeberek. Ale wiesz co, żeberka mają to do siebie, że tam w środku są kości. Więc właściwie ich nie było aż tak strasznie dużo. No nic, od tego czasu nie jem żeberek. Wędzonych. Ale teraz sobie przypomniałam i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję. Ale wiesz, nadmiar jest nienasycony, że tak się wyrażę - zauważyła pisarka. - Trzeba smakować, a nie przeżerać się, prawda? - dodała od siebie prowadząca, która nie ukrywała rozbawienia. 

 

Katarzyna Grochola ma za sobą intensywny czas. Do sprzedaży niedawno trafiła jej nowa książka 

Nie jest tajemnicą, że Katarzyna Grochola była w ostatnim czasie skupiona przede wszystkim na pisaniu. Niedawno ukazała się kontynuacja kultowej powieści "Nigdy w życiu!". Nowa książka zatytułowana "Właśnie, że tak! Nigdy w życiu 20 lat później" jest powrotem do bohaterów po dwóch dekadach. - Szybko napisałam, potem bardzo długo poprawiałam. Ma 505 stron. Jestem zadowolona - mówiła Plejadzie autorka. Książka doczeka się również ekranizacji. 

