Julian Lennon poszedł w ślady swojego sławnego ojca, Johna Lennona, i również został muzykiem, autorem tekstów, a także aktorem. Zgromadził sporą grupę fanów, do których odezwał się właśnie z ważnym apelem. Artysta ujawnił, że przypadkiem dowiedział się o poważnych problemach ze zdrowiem, przed którymi nie uchronił go nawet zdrowy styl życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Córka Niemen zmaga się z rzadką chorobą. "Danusia jest po operacji"

Julian Lennon dowiedział się o problemach ze zdrowiem. Zaapelował do fanów

Julian Lennon zdradził, że zdiagnozowano u niego chorobę wieńcową i stan przedcukrzycowy. Diagnoza okazała się dla niego sporym zaskoczeniem, ponieważ do tej pory muzyk miał wieść zdrowy tryb życia i regularnie ćwiczyć. Natychmiast też zwrócił się do swoich fanów.

"Po tym, jak zdiagnozowano u mnie chorobę wieńcową serca i stan przedcukrzycowy, gorąco zachęcam wszystkich do jak najszybszego poddania się badaniom, ponieważ nigdy nie wiadomo, jakie ukryte problemy zdrowotne mogą się u nas kryć, nawet jeśli ćwiczymy i jemy jak najwięcej 'dobrych/zdrowych' produktów" - napisał. "Lepiej zapobiegać niż leczyć! Jak to się mówi... (...) Udało mi się wykryć je na tyle wcześnie, że udało mi się cofnąć część szkód i mam nadzieję, że będę mógł cieszyć się długim, zdrowym życiem! Proszę, poddajcie się badaniom, zanim będzie za późno…" - dodał. Na koniec swojego wpisu Julian Lennon zwrócił się do lekarzy, dziękując im za pomoc.

Julian Lennon zmagał się z nowotworem

Julian Lennon otwarcie mówi o swoich problemach zdrowotnych i nie był to pierwszy raz, gdy to zrobił. Sześć lat temu muzyk przeszedł bowiem operację usunięcia zmiany nowotworowej z głowy. Muzyk nie ukrywał, że były to dla niego bardzo trudne chwile, tym bardziej że diagnoza miała miejsce tuż po śmierci jego matki Cynthii.

Zarówno wtedy, jak i teraz Julian Lennon może liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy zasypali go komentarzami. Miłośnicy twórczości syna Lennona przyznali, że dzięki niemu poddadzą się badaniom profilaktycznym. "Drogi Julianie, to bardzo piękne z twojej strony, że podzieliłeś się tym dla naszego dobra. Powodzenia na nowej, zdrowszej drodze życia", "Trzymaj się, Julian! Jestem na tej samej drodze" - pisali.