Iwona Pavlović, znana przede wszystkim z roli jurorki w "Tańcu z gwiazdami", postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat swojej prywatności. W programie "VIVA! Bez Tabu" tancerka opowiedziała o macierzyństwie i rodzinnych więziach.
W rozmowie z Mariolą Bojarską-Ferenc Pavlović przyznała, że przez lata wcale nie postrzegała swojego życia zawodowego w kategoriach wyrzeczeń. Z perspektywy czasu zauważyła jednak, że nie miała okazji zostać mamą. - Moim zdaniem, kiedy robisz to, w ogóle nie czujesz, że to są wyrzeczenia. Ja z perspektywy czasu wiem, że nie mam dzieci na przykład, swoich osobistych - wyznała. Prowadząca rozmowę zapytała jurorkę wprost, czy żałuje, że nie ma dzieci. - Nie, naprawdę nie - odparła, dodając, że częściowo była to świadoma decyzja i nigdy nie odczuwała braku macierzyństwa w taki sposób, w jaki społeczeństwo często przedstawia tę kwestię.
Mimo to Pavlović przyznała, że jeden moment skłonił ją do głębokiej refleksji - śmierć jej mamy. - Jedyny moment, to jak moja mama umarła, uświadomiłam sobie, że po niej jestem ja, po mnie już nie będzie nikogo. I to był taki moment, nie chcę powiedzieć że tragedii, no mam cudowne życie, ale wiesz taki moment zastanowienia. Zobacz, jej nie ma, ale ona jest tak we mnie, wiesz, tak żyje - powiedziała.
Po mnie jest cięcie. (...) Oczywiście nie trzeba wyrywać włosów, są kobiety, które w ogóle nie mogą mieć dzieci i też żyją pięknie i szczęśliwie. Ale to był taki moment, wiesz, że uświadomiłam sobie, że jak są gałęzie, to ta moja gałązka się kończy
- mogliśmy usłyszeć.
Warto przypomnieć, że Iwona Pavlović jest żoną Wojciecha Oświęcimskiego i macochą jego trzech synów: Kuby, Łukasza i Krystiana. To sprawiło, że poczucie bliskości z rodziną było dla niej na tyle silne, że nie czuła potrzeby mieć własnych dzieci. - Może też dlatego, że mam teraz te dzieciaki, teraz są już i żony, i wnuki, to wszystko. A poza tym ja byłam w rodzinie bardzo rodzinnej, gdzie moi bracia mieli dzieci, więc my jesteśmy tacy rodzinni. Nie odczułam tego braku mojego osobistego macierzyństwa - przyznała jurorka.