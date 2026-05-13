Eurowizja 2026 rozpoczęła się 12 maja i już pierwszego wieczoru nie zabrakło występów, które wywołały ogromne emocje wśród widzów. Szczególną uwagę przyciągnęła reprezentantka Szwecji, Felicia Eriksson, która wykonała utwór "My System" i przeszła do finału, który odbędzie się 16 maja. Internauci szybko zaczęli jednak zastanawiać się nie tylko nad samą piosenką, ale również nad tym, dlaczego artystka występuje w maseczce zasłaniającej twarz. Jak się okazało, za jej scenicznym wizerunkiem kryje się bardzo osobista historia.

REKLAMA

Zobacz wideo Nita o viralach i show TVN

Eurowizja 2026 i występ, o którym mówi internet. To dlatego Felicia Eriksson nosi maseczkę

Podczas pierwszego półfinału Eurowizji ogromne zainteresowanie wzbudziła reprezentantka Szwecji, Felicia Eriksson. Wokalistka pojawiła się na scenie w maseczce i dużych okularach, co od razu wywołało falę komentarzy w sieci. Jak się okazało, nietypowy wizerunek nie jest elementem marketingu ani próbą zwrócenia na siebie uwagi. Artystka od lat zmaga się z fobią społeczną i lękiem przed utratą prywatności. Felicia Eriksson przyznała, że obawia się życia pod ciągłą obserwacją oraz presji związanej z popularnością, dlatego zdecydowała się częściowo ukrywać twarz także podczas publicznych występów.

Swoją charakterystyczną maseczkę i ciemne okulary Felicia wprowadziła jeszcze na etapie działalności w grupie Fröken Snusk. Z czasem ten element stał się jej scenicznym znakiem rozpoznawczym. Artystka tłumaczyła, że dzięki temu czuje większy spokój podczas występów i łatwiej oddziela prywatność od życia zawodowego. Nietypowy wizerunek dodatkowo wzbudził ogromną ciekawość widzów. Wielu fanów Eurowizji zaczęło zastanawiać się, kim naprawdę jest wokalistka, która konsekwentnie ukrywa twarz przed publicznością.

Eurowizja 2026: Felicia Eriksson opowiedziała swoją historię bez słów

Duże emocje w półfinale Eurowizji 2026 wzbudził moment, w którym Felicia podczas występu zrezygnowała z maseczki, ale wciąż ukryła twarz pod dużymi okularami. Wielu widzów odebrało ten gest jako symboliczne otwarcie się artystki i próbę przełamania własnych lęków.

Historia Felicii Eriksson poruszyła widzów Eurowizji, ponieważ za jej scenicznym wizerunkiem kryją się realne problemy z fobią społeczną i lękiem przed rozpoznawalnością. Reprezentantka Szwecji otwarcie przyznaje, że ogromna popularność i życie pod stałą obserwacją są dla niej bardzo trudne. Jej występ z utworem "My System" szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów półfinału. Widzowie zwrócili uwagę nie tylko na samą piosenkę, ale przede wszystkim na emocjonalną historię artystki ukrywającej twarz za maseczką. Jak podobał wam się jej występ?