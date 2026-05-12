W 2001 roku na ekrany trafił film "Cześć Tereska", który zdobył duże uznanie krytyków. W roli głównej wystąpiła Aleksandra Gietner, wówczas przebywająca w otwockim poprawczaku. Choć wielu spodziewało się, że występ w tym filmie otworzy przed nią drzwi do kariery aktorskiej, rzeczywistość okazała się znacznie trudniejsza.

Aleksandra Gietner zasłynęła rolą w filmie "Cześć Tereska". Aktorka żałuje tego, jak potoczyła się jej kariera

Aleksandra Gietner przeszła w życiu wiele trudnych doświadczeń, co sprawiło, że jej kreacja Teresy dorastającej na blokowisku była niezwykle wiarygodna. W filmie mogliśmy ją zobaczyć u boku Zbigniewa Zamachowskiego i Krzysztofa Kiersznowskiego. Za swoją rolę aktorka zdobyła Young Artist Award dla najlepszej aktorki zagranicznej na hollywoodzkim festiwalu filmowym. Po sukcesie "Cześć Tereska" przed młodą Gietner otwierały się szerokie perspektywy kariery aktorskiej, w tym możliwość wyjazdu do Los Angeles. Dziewczyna jednak zdecydowała inaczej - wybrała życie w Pabianicach u boku chłopaka, zamiast rozwijać swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat temu w jednym z wywiadów przyznała, że żałuje tej decyzji i tego, że nie spróbowała swoich sił za oceanem.

Aleksandra Gietner miała szansę na międzynarodową karierę. Aktorka trafiła do więzienia

Choć Aleksandra Gietner zarobiła spore pieniądze i miała przed sobą perspektywę międzynarodowej kariery, jej życie szybko wróciło na trudniejszą ścieżkę. W 2004 roku została skazana na dwa lata i cztery miesiące więzienia za udział w napadzie z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a w lipcu 2006 roku usłyszała wyrok trzech miesięcy w zawieszeniu na trzy lata za posiadanie amfetaminy. W 2008 roku wyszła za mąż i została matką dwójki dzieci, jednak później trafiła do więzienia za włamania i kradzieże. W tym czasie opiekę nad jej córką przejęła prababcia, a syn został jej odebrany.

Po latach Gietner postanowiła spróbować powrotu do aktorstwa. Wzięła udział w castingu do filmu "Miasto 44" i choć jej talent został zauważony, na planie pojawiły się problemy - podobno była pod wpływem alkoholu, co zakończyło jej współpracę z produkcją. Dziś nie jest aktywna na Instagramie, ale można ją znaleźć na Facebooku, gdzie dzieli się zdjęciami dzieci i partnera. Na co dzień mieszka w Pabianicach, gdzie prowadzi spokojne życie z dala od wielkiego ekranu.