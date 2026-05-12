Monika Krzywkowska to aktorka, której popularność przyniosła rola Teresy Jankowskiej-Szpunar w serialu "Samo życie". Najczęściej można ją jednak podziwiać na teatralnych deskach. Grała w Teatrze Studio, Teatrze Capitol, Teatrze Spektaklove, a obecnie jest związana z Teatrem Współczesnym. Teraz aktorka udzieliła wywiadu, w którym wspomniała o najtrudniejszym momencie w swoim życiu, gdy dowiedziała się, że ma czerniaka.

W taki sposób Monika Krzywkowska dowiedziała się, że choruje na nowotwór skóry

Monika Krzywkowska udzieliła wywiadu serwisowi Onet, w którym opowiedziała o raku skóry, czyli czerniaku. Diagnoznę usłyszała 15 lat temu. W rozmowie przyznała, że nic nie budziło jej podejrzeń, że mogłaby być chora. Nie miała żadnych objawów. - Czułam się w pełni sił, zdrowa, pełna energii. Absolutnie nie miałam żadnych dolegliwości. Dlatego, kiedy dostałam zły wynik, cały czas miałam wrażenie, że to jakaś pomyłka. Czerniak był dla mnie największą abstrakcją w życiu - nie kojarzyłam go z żadną konkretną twarzą, nie miałam nikogo bliskiego, kto by na to chorował. Nie wiedziałam nawet, jak to może wyglądać. Wyobrażałam go sobie jako bardziej dramatyczne zmiany skórne, a nie coś tak niepozornego - powiedziała.

Co ciekawe, zaczęła oglądać swoją skórę dopiero wtedy, gdy zobaczyła materiał w "Dzień dobry TVN" na temat raka skóry. - Byłam w domu, pracowałam i oglądałam "Dzień Dobry TVN". Jestem im za to wdzięczna do dziś. To oni wtedy, w porannym programie, jako pierwsi mówili o tym, jak niepozorne mogą być zmiany skórne i na co zwracać uwagę. Usłyszałam, że zmiana wielkości średnicy ołówka już powinna niepokoić. W tym momencie przypomniałam sobie znamię na łydce - nie byłam pewna, czy miałam je od zawsze, czy pojawiło się niedawno - ujawniła. Aktorka zapisała się na badania, zmianę wycięto i wtedy okazało się, że to czerniak. Konieczne było pogłębienie wycięcia oraz wycięcie węzłów chłonnych w pachwinie, które znajdowały się blisko zmiany. Na szczęście wyniki były dobre. Od tego momentu Monika Krzywkowska pozostaje pod stałą kontrolą lekarzy.

Monika Krzywkowska wprost o opalaniu. To robiła przed diagnozą

W wywiadzie dla Onetu Monika Krzywkowska nie ukrywała, że zanim usłyszała diagnozę, była wielką fanką opalania. - Byłam osobą, która uwielbiała się opalać i chodziła namiętnie do solarium - bo podobał mi się złoty kolor skóry. W latach 80. i 90. świadomość na temat szkodliwości słońca była znikoma, opalanie było po prostu obowiązkowym zajęciem wakacyjnym. Wielokrotnie byłam poparzona. Myślę, że sama sobie zrobiłam tę krzywdę - powiedziała.

Podejście aktorki zmieniło się radykalnie. Teraz nie unika słońca, ale zawsze używa wysokich filtrów przeciwsłonecznych. Nie opala się celowo, leżąc na leżaku. Gdy chce mieć ciemniejszą skórę, sięga po samoopalacze.