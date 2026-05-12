Nie da się ukryć, że "Poranek kojota" przeszedł do historii polskiego kina i ma już miano kultowej produkcji. Zabawne teksty z filmu zna chyba każdy, weszły bowiem do codziennego użycia. Główne role w produkcji zagrali Maciej Stuhr i Karolina Rosińska. Nie każdy być może wie, że aktorka przypadkiem trafiła do show-biznesu i niespodziewanie z niego zniknęła. Sprawdźcie, czym się dziś zajmuje i jak wygląda.

Karolina Rosińska miała tylko 16 lat, gdy trafiła na casting do filmu "Escape". Poszła towarzysko z koleżanką, ale to właśnie jej zaproponowano rolę. - Teraz, jak patrzę na ten czas z perspektywy, to widzę, że był to niesamowity zwrot w moim życiu. Od tego wszystko się zaczęło. Miałam ogromne szczęście. Napływały kolejne propozycje, ot tak, bez castingów - wspominała w rozmowie z Plejadą. Potem zagrała jeszcze w kilku produkcjach i zniknęła z show-biznesu, choć wróżono jej wielką karierę.

W 2025 roku Karolina Rosińska przypomniała o sobie, pojawiając się na antenie Polsatu w "halo tu polsat". Prowadzący połączyli się z Rosińską online, bo od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. W czasie rozmowy przyznała wprost, że nigdy nie marzyła o aktorstwie. Dostała jednak propozycję roli w amerykańskiej produkcji i dzięki temu wyjechała do USA. - Tak się dostałam tutaj, no i mieszkam tutaj już od trzydziestu dwóch lat (...). Nigdy nie wybierałam tej kariery. I z wyboru mojego przyjechałam tutaj. Może z takiego wyzwania, to było dla mnie takie wyzwanie... Taka okazja się nadarzyła, więc wyjechałam i ja się cieszę z tej decyzji - podkreśliła. - Te wszystkie filmy otworzyły mi właściwie drogę do tego, że jestem tutaj. Natomiast to nie był mój wybór do końca. Jakby życie tak postanowiło i w ten sposób się stało - dodała.

Gdy Karolina Rosińska pojawiła się w "halo tu polsat", Michał Milowicz, który był gościem w studiu i lata temu grał z nią w "Poranku kojota", nie krył zachwytu nad jej urodą. Stwierdził, że w ogóle się nie zmieniła. - Znaczy, ja właśnie, jak zobaczyłem teraz Karolinę na ekranie, to myślałem, że to jest kadr z filmu, generalnie. Nic się nie zmieniłaś, Karolinko. Brawo dla ciebie - podsumował.

Obecnie Karolina Rosińska zajmuje się sprzedażą nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i prowadzi profil na Instagramie z tym związany. Publikuje również swoje zdjęcia, na których możemy zobaczyć, że jedynie, co nieco się zmieniło w jej przypadku, to fryzura. Karolina Rosińska postawiła ostatnio na blond pasemka. Sami zobaczcie, zaglądając do naszej galerii zdjęć.

