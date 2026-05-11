Gra w "Na dobre i na złe". Nie uwierzycie, kto jest jej ojcem

Aleksandra Grabowska to gwiazda młodego pokolenia, która zadebiutowała w 2011 roku w serialu "Julia". Na koncie ma już mnóstwo ról serialowych i filmowych. Grała m.in. w hicie "Belfer", "Komisarz Alex", "Ojciec Mateusz", "Listy do M 5", od lat pojawia się także w "Na dobre i na złe". Nie każdy jednak wie, że kiedyś nie chciała być aktorką, ale za to wychowała się w aktorskiej rodzinie.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska zrezygnuje z gry w "Klanie"? Aktorka odpowiada

Aleksandra Grabowska nie chciała być aktorką. Wszystko zmienił jeden casting

Aleksandra Grabowska to córka Piotra Grabowskiego i Marty Konarskiej, którzy od lat związani z aktorstwem.Piotra Grabowskiego nikomu przedstawiać nie trzeba, ale Marta Konarska wybrała karierę w teatrze, więc jest mniej rozpoznawalna w mediach. Od lat można podziwiać ją na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Córka pary, choć od dzieciństwa mogła obserwować swoich sławnych rodziców, to nie zamierzała iść w ich ślady. Wybrała studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie specjalizowała się w scenografii.

Wszystko zmieniło się, gdy Aleksandra Grabowska została zaproszona na casting do serialu "Belfer". Od razu dostała rolę i natychmiast pokochała aktorstwo. Teraz w wywiadach wprost mówi, że już nie wyobraża sobie innego zawodu. "Moi rodzice dbali o to, żeby nie przyszło mi do głowy aktorstwo. Wychowałam się jednak w teatrze i nie wyobrażam sobie bez niego życia. Bardzo mi odpowiada łączenie aktorstwa filmowego i scenografii wyłącznie teatralnej" - mówiła aktorka w rozmowie z portalem Interia.

Aleksandra Grabowska chciała odejść z "Na dobre i na złe"

W 2025 roku Aleksandra Grabowska udzieliła wywiadu Agnieszce Matrackiej w programie "Ja wysiadam". W rozmowie ujawniła, że miała w życiu moment, w którym zastanawiała się, czy nie odejść z "Na dobre i na złe", ponieważ coraz trudniej było jej połączyć tę rolę z innymi zobowiązaniami zawodowymi.

W końcu jednak po rozmowie z agentką zdecydowała się zostać i szybko doceniła tę decyzję, podkreślając, jak ważna jest stabilizacja w życiu aktora. Dodała również, że dzięki temu może spokojniej podchodzić do nowych wyzwań, a do tego atmosfera na planie dawała jej poczucie bezpieczeństwa.