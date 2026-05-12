Jolanta Kwaśniewska pełniła funkcję pierwszej damy, jest działaczką społeczną, a także założycielką fundacji "Porozumienie bez barier". Nie wszyscy jednak wiedzą, że z wykształcenia jest ona prawniczką. W 1979 została absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie studiowała na Wydziale Prawa i Administracji. W rozmowie z Katarzyną Lackowską, która ukazała się 11 maja w TVN Style, Jolanta Kwaśniewska wspominała moment zdawania na studia, z którym wiąże się dość przykra dla niej historia.

Jolanta Kwaśniewska wspomina egzamin na studia. Wyciągnęła z tego lekcję

We wspominanym wywiadzie Jolanta Kwaśniewska opowiedziała, że decyzję o tym, aby zdawać na Wydział Prawa i Administracji, podjęła bardzo krótko przed egzaminami. - Zdecydowałam się, żeby zdawać na ten wydział w ostatniej chwili, parę miesięcy przed egzaminami, bo wcześniej chciałam się dostać na medycynę. Uczyłam się biologii, chemii, a tu raptem historia - relacjonowała.

W konsekwencji nie udało jej się dostać na studia za pierwszym podejściem. - Mam takie wrażenie i przekonanie, że porażki naprawdę nas bardzo kształtują, bo wtedy wiemy, że musimy zrobić "maksa". Za drugim razem nie wyobrażałam sobie, że mogłabym się nie dostać na te studia - wyjawiła była pierwsza dama.

Jolanta Kwaśniewska nie tylko dostała się na wymarzony kierunek, ale też miała ogromną satysfakcję, że udowodniła dyrektorowi swojej szkoły, iż pomylił się co do niej. - Mówił do mojego taty: "wiesz, Jola to się nie dostanie na to prawo". Więc jak się dostałam i miałam nagrodę rektorską, to poszłam do mojego dyrektora szkoły i powiedziałam: "a jednak!" - opowiadała.

Jolanta Kwaśniewska o roli mamy. Ze względu na ciążę zrezygnowała z posady

W tej samej rozmowie Jolanta Kwaśniewska wyznała, że ze wszystkich ról, jakie pełniła w życiu, najważniejsza była dla niej rola mamy. Kwaśniewscy doczekali się córki Aleksandry, która urodziła się w 1981 roku. - Poszłam na rozmowę do Ministerstwa Sprawiedliwości, dowiedziałam się, że zostałam przyjęta, mając 24 lata. (...) Ale już wtedy wiedziałam, że jestem w ciąży, więc wybrałam zostanie mamą - opowiadała. - Jak patrzę z perspektywy tego wszystkiego, co w moim życiu się przytrafiło, to największym sukcesem dla mnie jest moja rodzina - dodała Jolanta Kwaśniewska.