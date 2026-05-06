Tatiana Mindewicz-Puacz zyskała rozgłos w 2016 roku, gdy do emisji trafił pierwszy sezon programu "Projekt Lady". W reality show TVN-u pełniła rolę mentorki uczestniczek u boku Ireny Kamińskiej-Radomskiej. Mindewicz-Puacz doświadczenie w mediach zdobyła już jednak znacznie wcześniej, m.in. pracując w radiu i będąc menedżerką gwiazd. Jak wspomina, w pewnym momencie ta rola zaczęła być dla niej trudna ze względu na jej własną rozpoznawalność.

Była agentka wspomina współpracę z Katarzyną Cichopek i Marcinem Hakielem

Tatiana Mindewicz-Puacz udzieliła wywiadu Wiktorowi Słojkowskiemu dla serwisu Kozaczek. Jak wyznała w rozmowie, rolę agentki pełniła krótko, bo zaledwie przez parę miesięcy. Podkreśliła przy tym, że z Katarzyną Cichopek i Marcinem Hakielem pracowało jej się bardzo dobrze. - Oni mi bardzo zaufali, co też nie było dla nich łatwe, bo była panną, która "nie ma nazwiska" - wyjawiła. Mindewicz-Puacz przyznała, że dziś nie obserwuje medialnej kariery Cichopek. - Uczciwie mówiąc, Kasia intuicyjnie bardzo dobrze wiedziała, co ma robić i jak. Ale chodziło bardziej o negocjowanie warunków z partnerami medialnymi - przekazała.

Tatiana Mindewicz-Puacz wspomina również, że jej własna rozpoznawalność zaczęła rosnąć, co zaczęło w końcu kolidować z jej pracą agentki. - Często, jak robiłam coś dla Kasi w tamtym czasie, jak wchodziłyśmy do jednej sali, by coś załatwiać, to nie było wiadomo, kto jest większą gwiazdą - powiedziała. - Ja lubię grać pierwsze skrzypce, a w tej funkcji agentki to było niewykonalne. Ja też nie kocham show-biznesu, nie chcę w nim pracować na stałe i te moje doświadczenia są na zasadzie: "wchodzę i wychodzę" - dodała mentorka.

Dominika Serowska skomentowała porównania do Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się w 2022 roku, a dziś tworzą nowe relacje. Aktorka jest żoną Macieja Kurzajewskiego, a tancerz jest związany z Dominiką Serowską. Partnerka Hakiela również rozwija medialną karierę, a ostatnio można było oglądać ją w "Królowej przetrwania". O udziale w reality show opowiedziała nieco w programie "Mówię wam". Prowadzący Mateusz Hładki spytał Serowską, jak odbierała powtarzające się porównania do Katarzyny Cichopek. - Na pewno musiałam mieć taką zbroję i być przygotowana na różnego rodzaju ataki. W tym programie mogłam pokazać siebie z tej strony, którą jestem w zasadzie na co dzień - wyjawiła partnerka Hakiela.