W 2022 roku Bruce Willis zakończył wieloletnią karierę. Bliscy przekazali, że aktor zmaga się z afazją będącą zaburzeniem mowy wynikającym z uszkodzenia mózgu. Stan Bruce'a Willisa zaczął się jednak pogarszać i krótko później zdiagnozowano u niego otępienie czołowo-skroniowe. Emma Heming nie tylko skupia się na opiece nad mężem, ale założyła też fundację, której celem jest wsparcie chorych i ich bliskich, a także zgłębianie badań nad demencją.

Żona Bruce'a Willisa rozważa przekazanie mózgu aktora do badań po jego śmierci

Jednym ze sposobów, aby dowiedzieć się więcej o demencji i poznać możliwości znalezienia potencjalnego leku, jest przekazanie mózgu osoby chorej do badań naukowych po jej śmierci. Temat ten jest jednak niezwykle trudny dla bliskich osób zmagających się z demencją. "To kolejna rzecz, która mnie pasjonuje, jednak wiem, że to bardzo wrażliwy temat" - pisze Emma Heming na łamach swojej książki "The Unexpected Journey". "Dar w postaci przekazania mózgu może być twoim głosem, aby stać się częścią tej historii, poznać tajniki demencji i znaleźć na nią lek" - dodaje.

Emma Heming mocno wspiera osoby, które decydują się na przekazanie mózgu do badań po śmierci i myśli o tym również w kontekście swojego męża. - To ciężkie do przyswojenia. Musiałam dowiedzieć się dużo na ten temat, ale cieszę się, że to zrobiłam - cytuje jej słowa "Vanity Fair". - Mwimy o przekazaniu mózgu, ale mówimy też o momencie, kiedy tej osoby już z nami nie ma. A to bardzo trudne do zaakceptowania - dodaje żona Bruce'a Willisa.

Bruce Willis nie ma świadomości, że jest chory

Na początku tego roku Emma Heming wzięła udział w rozmowie z Cameron Oaks Rogers w podcaście "Conversations with Cam". Jak przyznała w jej trakcie, Bruce Willis nie ma świadomości, że jest chory. -Myślę, że to jest zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo tej sytuacji, że nigdy nie połączył faktów, że ma tę chorobę. I naprawdę się z tego cieszę. Naprawdę się cieszę, że o tym nie wie - przekazała.

Żona aktora wyjaśniła, że taki stan wynika z anosognozji, zaburzenia neurologicznego polegającego na braku zdolności rozpoznania własnej choroby. - To sytuacja, w której mózg nie potrafi zidentyfikować, co się z nim dzieje - wyjaśniła Heming, dodając, że osoby cierpiące na to schorzenie "uważają, że to jest ich normalny stan".