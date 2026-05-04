W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi niemal 350 tysięcy uczniów. Wśród nich będą również piosenkarki Viki Gabor i Sara James czy biegaczka Anastazja Kuś. Piotr Gąsowski zdecydował się pochwalić tym, jakie uzyskał wyniki. Świadectwo maturalne znalazł w rodzinnym domu. Można się zdziwić.

Pod koniec 2020 roku na Instagramie Piotra Gąsowskiego pojawił się wpis, w którym prezenter pokazał fanom zarówno świadectwo ukończenia liceum, jak i to maturalne. "W domu moich rodziców natknąłem się wczoraj na moje świadectwo maturalne... O zgrozo! Jak widzicie... To też niezbyt mi wyszło i nic nie rokowało, że coś mi w życiu jednak wyjdzie..." - żartował w poście. Jak możemy zobaczyć, maturę z języka polskiego, jak i matematyki, Gąsowski zdał na "dostateczny". Jeśli chodzi o język rosyjski - otrzymał on ocenę "bardzo dobrą". W przypadku obrony pracy z języka polskiego była to ocena "dobra".

Jak podkreślił, sam nigdy nie był wzorowym uczniem i nie miał świadectwa z paskiem. "Cieszę się, iż moje dzieci nie wzięły ze mnie przykładu! Pamiętajcie! Jeśli już za młodu ktoś ci wmawia, iż do czegoś się nie nadajesz, nie poddawaj się! Przecież zawsze możesz zostać... aktorem bądź prowadzącym programy rozrywkowe!" - stwierdził żartobliwie. "Życzę wam, żebyście starali się iść za swoimi marzeniami! I nie słuchali, że się 'na pewno nie uda', albo, że się 'do czegoś nie nadajecie'! Bo zazwyczaj tak jest, iż po jakimś czasie żałujemy nie tego, czego nie udało nam się zrobić, ale tego, czego nie próbowaliśmy zrobić! I często, nie jest jeszcze za późno na taką próbę ! A możemy więcej niż się nam wydaje!" - podkreślił Gąsowski.

Podróżniczka ukończyła liceum ogólnokształcące w Koszalinie. Jak wynika z postu na Instagramie, który opublikowała przed trzema laty, z części pisemnej otrzymała ocenę "dobrą" zarówno z języka polskiego, jak i z historii. Jeśli chodzi o część pisemną - zarówno z języka polskiego, języka angielskiego i historii uzyskała ocenę "bardzo dobrą". Widać, że Pawlikowska przykłada się do nauki.