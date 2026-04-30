Tomasz Jakubiak we wrześniu 2024 roku wyjawił, że zachorował

30 kwietnia 2025 roku kucharz zmarł. Właśnie obchodzimy rocznicę jego śmierci

Jakubiak zmagania z nowotworem relacjonował w mediach. Opowiadał o pierwszych objawach choroby

Tomasz Jakubiak był cenionym ekspertem kulinarnym. Mogliśmy go oglądać w roli jurora w "MasterChefie" oraz "MasterChefie. Nastolatki". Niestety, kucharz zachorował, o czym otwarcie opowiedział. Relacjonował trudne zmagania z nowotworem jelita i dwunastnicy. 30 kwietnia 2025 roku Tomasz Jakubiak zmarł. Ekspert wyjawił w rozmowie z mediami, jakie były pierwsze objawy jego choroby. Tak się to zaczęło.

Tomasz Jakubiak opowiedział niegdyś o objawach choroby

Tomasz Jakubiak nie bał się podejmować trudnych tematów. Mimo towarzyszącego mu bólu, dzielił się z fanami informacjami o chorobie. Ekspert przyznał, że miał problemy z brzuchem. Lekarze stwierdzili, że pojawiający się ból to wynik antybiotykoterapii. - Stwierdziłem, że tyle jem, tyle jeżdżę po tym świecie, tyle rzeczy spróbowałem, że po prostu się może zdarzyć. Jak zwykły człowiek zrobiłem badania, które robię co roku, czyli zrobiłem gastroskopię, kolonoskopię. Nawet wylądowałem na SOR-ze. Zrobili mi badania krwi itd. i powiedzieli, że nic mi nie jest - mówił w "Dzień dobry TVN".

Jednym z objawów był również ból pleców. - Zaczęło się od bólu pleców. Chodziłem do fizjoterapeutów i osteopatów, ale ból nie ustępował. Teściowa namówiła mnie na rezonans - mówił kucharz w rozmowie z serwisem Byczdrowym.info. Po badaniu skontaktował się z nim zaprzyjaźniony lekarz. - Wieczorem, dzień po badaniu, dał mi znać, że musi ze mną zamienić słowo. Kiedy do niego pojechałem powiedział, że mam guzy na kościach i na jelitach - przekazał ekspert kulinarny.

Żona Tomasza Jakubiaka o ostatnich chwilach męża. Poruszające słowa

Anastazja Jakubiak udzieliła wywiadu portalowi Świat Gwiazd. Opowiedziała w nim o ostatnich chwilach wspólnie spędzonych z mężem. To powiedział jej przez telefon. - Zadzwonił do mnie i powiedział, że już ma dość i poprosił mnie o zgodę na odejście. To była chyba moja najgorsza rozmowa z nim - przyznała. - Potem poleciałam do niego, byłam z nim i trochę było lepiej. Ale to takie trochę jak przez mgłę, trochę jakbym była w innym świecie - to bycie z nim wtedy tam w tej Grecji - dodała.