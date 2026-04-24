Tak Izabella Miko mówi o relacji z Bogiem. "Dostaję dziwne przekazy"

Izabella Miko przez ostatnie lata mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Aktorka powróciła jednak niedawno do Polski, m.in. z powodu występów w "Tańcu z gwiazdami". Choć zakończyła już swoją przygodę z programem, pozostaje w kraju i chętnie udziela wielu wywiadów. W jednym z nich postanowiła poruszyć temat wiary i Kościoła.

Izabella Miko szczerze o wierze w Boga. "Dostaję dziwne przekazy"

- Zawsze wierzyłam w Boga. Wychowałam się w Kościele katolickim, rodzice są osobami głęboko wierzącymi, ale jako dziecko miałam tysiąc pytań. Katechetka regularnie wyrzucała mnie z sali, bo nie potrafiła na nie odpowiedzieć - wyznała Miko w rozmowie z Plejadą. Jak się okazało, od zawsze miała czuć pewną "siłę wyższą". - Wiedziałam, że coś większego istnieje, tylko chciałam to rozumieć. Przez ostatnie lata miałam wiele doświadczeń, które mnie w tym utwierdziły. Dostaję dziwne przekazy, które, kiedy zapisuję i czytam po czasie, mówię sobie: "Coś musi w tym być" - opowiedziała gwiazda.

Miko ujawniła też, jak wiara pomaga jej na co dzień. - Nasz ludzki umysł ciężko to ogarnia, ale jeśli po prostu w to uwierzymy, otwiera się zupełnie inny sposób życia. Twój ból staje się moim bólem, twoja radość moją radością i nagle znika konkurencja, jesteśmy jednością. Dużo medytuję, modlę się, spędzam czas w ciszy. W przebodźcowaniu intuicja milknie - skomentowała w wywiadzie.

Izabella Miko opowiedziała o początkach kariery. "To było bardzo budujące"

Jak się okazuje, początki kariery Miko w USA nie należały do najłatwiejszych. Opowiedziała o tym więcej w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami". - Niewiele osób wie, że moje początki były ciężkie - sprzątanie łazienek czy sprzedawanie baterii na Time Square, żeby mieć za darmo lekcje tańca - opisała gwiazda. Podkreśliła też, że niczego się jednak nie wstydzi. - Chodziłam też na spotkania AA, bo tam dawali za darmo jedzenie i picie. Wiele osób nie przyznaje się do takich początków, bo myślą, że to jest upokarzające. Ja uważam, że to było bardzo budujące - zaznaczyła Miko.