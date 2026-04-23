Wykryto u niej nowotwór. Dziś mówi wprost. "Tamtej Marty Nieradkiewicz już nie ma"

Marta Nieradkiewicz w marcu po raz pierwszy publicznie poruszyła temat swojej choroby. Niedawno zakończyła leczenie i próbuje odnaleźć się po tym doświadczeniu. Przyznała, że wiele się w niej zmieniło. Oto jej refleksje.
Marta Nieradkiewicz zachorowała na nowotwór, o czym opowiedziała więcej między innymi w programie Moniki Olejnik. Aktorka nie ukrywa, że to doświadczenie bardzo ją zmieniło. W najnowszym wywiadzie postanowiła podzielić się przemyśleniami na temat nowej rzeczywistości.

Marta Nieradkiewicz dziś jest inną osobą. "Ja się czuję wolna"

Aktorka udzieliła szczerego wywiadu Trójce. To tam padło wiele wniosków dotyczących jej przemiany. -Przyszedł moment w moim życiu, że ostatnio stanęłam przed lustrem - i nawet wczoraj rozmawiałam o tym z moją przyjaciółką à propos mojej nowej fryzury - stwierdziłyśmy jednogłośnie, że tamtej Marty Nieradkiewicz już nie ma i coś w tym jest. Ja się czuję wolna - powiedziała aktorka.

- Tylko przepracowanie tego w głowie to naprawdę duży proces. Taki był w moim przypadku. Rzeczywiście, ten współczesny świat, gdzie mamy miliardy filtrów nałożonych na rzeczywistość, sprawia, że zamiast to akceptować, my próbujemy się cały czas cofać - mogliśmy usłyszeć.

W dalszej części wypowiedzi Marta Nieradkiewicz podzieliła się tym, co powiedziała wcześniej jej koleżanka z branży. - Słyszałam ostatnio fantastyczne zdanie, które powiedziała Agata Kulesza: "Tak, my się starzejemy, proszę państwa". W związku z tym, co się dzieje w internecie, wiemy, że to jest jakieś szaleństwo - przekazała Nieradkiewicz.

Marta Nieradkiewicz zauważyła pewną zmianę w społeczeństwie

Aktorka podzieliła się także swoimi przemyśleniami na temat współczesnych trendów i presji związanej z wyglądem. Przyznała, że trudno jej zrozumieć powszechną dziś potrzebę odmładzania się i dążenia do jednego, powtarzalnego ideału. Z jej perspektywy prowadzi to do zanikania indywidualnych cech i braku różnorodności.

- Nagle wszyscy jesteśmy do siebie podobni. Czasem patrzę w internet albo czasem włączę film czy serial i jestem trochę zaskoczona, bo naprawdę ludzie zaczynają podobnie do siebie wyglądać i te rysy zanikają przez tę gonitwę za cofnięciem czasu - powiedziała. 

