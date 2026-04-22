Hulk Hogan zmarł 24 lipca 2025 roku w USA. Po jego odejściu w mediach wspominane są różne fakty z jego życia. W jednym z ostatnich wywiadów wrestlera do dokumentu Netfliksa "Hulk Hogan: Real American" opowiedział o uzależnieniu od opioidów. Po rozwodzie z Lindą Hogan wrócił do pracy w Total Nonstop Action Wrestling, choć jego zdrowie było już mocno nadwyrężone.

Hulk Hogan tak próbował radzić sobie z codziennością. Sięgał po ogromne dawki

Wrestler przyznał dawniej, że w walce z bólem sięgał po ogromne ilości fentanylu - stosował kilka silnych plastrów jednocześnie i dodatkowe środki przeciwbólowe. Podczas jednej z wizyt w aptece usłyszał alarmujące ostrzeżenie, które postanowił zacytować. "Powinieneś być martwy" - usłyszał Hogan. Skutki uboczne korzystania z substancji przyszły szybko. Z powodu nasilających się dolegliwości wrestler miał problemy ze snem i często odpoczywał w pozycji siedzącej, by uniknąć bolesnych skurczów pleców. Ostatni raz przed śmiercią stanął na ringu w 2012 roku, a rok później zakończył współpracę z Total Nonstop Action Wrestling.

Hogan zmarł w lipcu 2025 roku w wieku 71 lat wskutek zawału serca. Przypomnijmy, że trzy razy stawał na ślubnym kobiercu - z Lindą Hogan, Jennifer McDaniel i z o 25 lat młodszą Sky Daily. Z wcześniejszego związku z Lindą Hogan doczekał się dwójki dzieci, syna Nicka i córkę Brooke, która dawno temu zerwała kontakt ze znanymi rodzicami.

Tak żona wspominała Hulka Hogana

Sky Daily poślubiła wrestlera w 2023 roku. Nie było jej dane długo nacieszyć się tym małżeństwem. Śmierć męża była dla niej potwornym ciosem. "Nie byłam na to gotowa... i moje serce jest w kawałkach. Miał pewne problemy zdrowotne, ale naprawdę wierzyłam, że je przezwyciężymy. Tak bardzo wierzyłam w jego siłę. Myślałam, że mamy jeszcze więcej czasu. Ta strata jest nagła i niemożliwa do przetworzenia. Dla świata był legendą... ale dla mnie był moim Terrym. Mężczyzną, którego kochałam. Moim partnerem. Moim sercem" - napisała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.