Christina Applegate to znana amerykańska piosenkarka i aktorka. Ogromną popularność przyniosły jej występy w serialu "Świat według Bundych". W 2021 roku gwiazda wyznała, że zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. Niedawno udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swojej codzienności. - Gdyby ludzie zobaczyli, jak naprawdę wygląda moje życie na co dzień, nie byliby w stanie tego udźwignąć. Czasami ja sama nie potrafię. To naprawdę bardzo trudne - mówiła w podcaście "Conan O'Brien Needs a Friend". Kilka dni temu media obiegła informacja o nagłej hospitalizacji aktorki. Teraz na jej profilu pojawił się krótki wpis, w którym odniosła się do pogłosek na temat jej pogarszającego się stanu zdrowia.

Christina Applegate zabrała głos po hospitalizacji. "Z każdym dniem czuję się coraz lepiej"

W najnowszym wpisie aktorka podziękowała fanom za okazane wsparcie i zapewniła, że powoli wraca do siebie. "Dziękuję za ogrom miłości i życzeń. Problemy zdrowotne to dla mnie codzienność, ale jestem silną kobietą i z każdym dniem czuję się coraz lepiej. Poświęcam teraz trochę czasu na zadbanie o swoje zdrowie, ale niedługo wrócę z nowymi wiadomościami" - napisała. Do wpisu gwiazda dodała zdjęcie swojej książki, w której opisuje m.in. zmagania z chorobą. "Bardzo długo czekałam na taki wpis! Cieszę się, że czujesz się już lepiej", "Wracaj do zdrowia!", "Jesteśmy z tobą Chris! Przesyłam uściski" - pisali pod postem jej fani.

Przed hospitalizacją Christina Applegate prawie w ogóle nie wychodziła z łóżka

Na początku roku aktorka udzieliła szczerego wywiadu magazynowi "People". Tam wyznała, że w ostatnim czasie sypialnia stała się jej centrum dowodzenia. Applegate większość czasu spędza w łóżku, ponieważ każdy, nawet najmniejszy ruch, wiąże się z niewyobrażalnym bólem. Aktorka zdradziła, że jedną z niewielu czynności, które wykonuje w ciągu dnia, jest odwożenie córki do szkoły. "Powtarzam sobie: 'Po prostu zawieź ją bezpiecznie i wróć do domu, żeby znów móc położyć się do łóżka'. I dokładnie to robię" - mówiła.