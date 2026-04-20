Edyta Górniak udziela w ostatnim czasie wielu wywiadów. Gwiazda niedawno wydała nowy singiel oraz wciąż promuje film dokumentalny na swój temat, który powstał we współpracy z platformą SkyShowtime. W jednej z ostatnich rozmów z dziennikarzami Górniak zdecydowała się opowiedzieć więcej o swoim dzieciństwie. Artystka nie wspomina go za dobrze.

Edyta Górniak wspomina trudne chwile dzieciństwa. "Dzieci nie powinno się bić"

- Większość lat byłam na takim survivalu. Cały czas się bałam, że robię coś złego. Byłam gotowa na kary w każdej chwili. Różne te kary były, bo zamykanie (w pokoju - red.) to nie była jedyna rzecz - wyznała Górniak w programie "Portret". Jak się okazało, wokalistka miała wówczas doświadczać przemocy z rąk matki i ojczyma. Gwiazda przyznała, że gdyby podobna sytuacja miała miejsce obecnie, jej rodzinę najprawdopodobniej spotkałyby konsekwencje.

- Myślę, że gdyby dzisiaj tak było, to moi rodzice poszliby do więzienia. Myślę, że dzisiaj się tak zmieniły czasy, nabraliśmy wszyscy świadomości, że dzieci nie powinno się bić. Nie mam już za złe nikomu, ale czasami tak było, że jak wyjeżdżali rodzice gdzieś tam do znajomych na kilka dni na działkę, to sąsiadka przynosiła mi jedzenie dwa razy dziennie - opowiedziała dalej Górniak.

Tak Edyta Górniak mówi o dzieciństwie po latach. "Już nie chcę pamiętać tego cierpienia"

- Wolę o tym myśleć, że ja się wtedy dużo nauczyłam. Wybieram tę stronę. Już nie chcę pamiętać tego cierpienia, samotności, poczucia odrzucenia, poniżenia. (…) I to jest moja wielka umiejętność, której nabrałam przez wiele lat. Naprawdę potrafię wybaczać - skomentowała dalej w tym samym wywiadzie piosenkarka. Odniosła się przy tym także do doświadczeń swojej mamy.

- Ponieważ mam empatię do ludzi. Rozumiem, że moja mama zrobiła to, co uważała, że jest najmądrzejsze. Nie wiem, jaka była babcia dla niej. Jej mama, czyli moja babcia, była dla mnie wspaniała. To jest najpiękniejsza miłość, jaką pamiętam. Tych kilka lat dzieciństwa z babcią, ale może wobec mamy nie była taka? Nie wiem tego - wyznała Górniak.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.