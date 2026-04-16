Maria Gładkowska ma na swoim koncie wiele ról filmowych i teatralnych. Zagrała w takich produkcjach, jak: "C.K. Dezerterzy", "Awantura o Basię", "Słodko gorzki", "Chopin. Pragnienie miłości" czy "Testosteron". Prywatnie była czterokrotnie zamężna i ma troje dzieci. Do tej pory nieczęsto ujawniała szczegóły swojego życia prywatnego. Tym razem zrobiła wyjątek i zszokowała wyznaniem na temat przemocy domowej.

Maria Gładkowska o przemocy domowej. Została pobita przez ówczesnego męża

Maria Gładkowska udzieliła wywiadu Złotej Scenie i wprost opowiedziała, że doświadczyła przemocy domowej ze strony drugiego męża, którego nazwiska nigdy nie ujawniła. O tym, że mąż znęcał się nad nią, też nigdy wcześniej nie powiedziała. Dopiero teraz zdobyła się na tak szczere wyznanie.

"Mój drugi mąż nie chciał, żebym za dużo pracowała, był zazdrosny. Nigdy tego nie powiedziałam publicznie, mówię to po raz pierwszy. To moje drugie małżeństwo zakończyło się tym, że zostałam tak pobita, że spędziłam w szpitalu dwa tygodnie. Wyszłam na własne żądanie" - wyznała.

Maria Gładkowska miała czterech mężów. To mówiła po czwartym rozwodzie

Maria Gładkowska pierwszy raz wyszła za mąż jeszcze na studiach. Jej mężem został wtedy Marek Prałat, z którym ma syna. Aktorka dla męża miała przeprowadzić się do innego miasta, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. - Naszą piękną studencką miłość zabiła szara codzienność - mówiła po latach.

Potem Maria Gładkowska doświadczyła przemocy ze strony drugiego męża. Mimo tak trudnych doświadczeń nie poddała się, wciąż pracowała i wierzyła w miłość. Po tych zdarzeniach jeszcze dwa razy wychodziła za mąż. Jej trzecim mężem był producent Włodzimierz Wróblewski, z kolei czwartym operator filmowy Sławomir Idziak. "Lubię mężczyzn. Szóstego dnia pan Bóg wykazał się naprawdę wielką pomysłowością. Mężczyźni to całkiem udany gatunek, ale... już ich nie potrzebuję" - mówiła po czwartym rozwodzie Maria Gładkowska w rozmowie z "Echem Dnia".

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.