Piotr Rubik i Agata Rubik w lipcu 2023 roku wraz z córkami przeprowadzili się na stałe do USA, a dokładnie do Miami na Florydzie. Muzyk często lata do Polski, gdzie koncertuje, z kolei jego żona relacjonuje w sieci, jak wygląda ich życie na emigracji. 15 kwietnia Agata Rubik opublikowała na InstaStories niepokojące zdjęcie z Piotrem Rubikiem, który porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Szybko wyjaśniła, co się stało kompozytorowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Agata Rubik narzeka na kierowców w Miami

Piotr Rubik był w szpitalu. Wyjechał z niego na wózku inwalidzkim

Piotr Rubik zwykle nie udostępnia w mediach społecznościowych informacji o swoim stanie zdrowia. Teraz jednak zrobił wyjątek. 15 marca opublikował na InstaStories zdjęcie ze szpitala. W kadrze widać wenflon zainstalowany w dłoni, a powyżej opaskę medyczną z danymi osobowymi kompozytora. Uwagę zwraca jednak podpis załączony do fotografii. "Dziś nareszcie dostaję zastrzyk epidural prosto w dysk, więc może wreszcie się wyleczę z rwy kulszowej" - czytamy.

Równie niepokojące zdjęcie opublikowała na swojej relacji na InstaStories Agata Rubik. Na zdjęciu widać 57-latka na wózku inwalidzkim. Celebrytka szybko wyjaśniła, że jej ukochany jest już po zabiegu i dlatego chwilowo nie porusza się o własnych siłach.

Uśmiechnięty pacjent gotowy do zabrania do domu. Po dwóch miesiącach walki z rwą kulszową dziś w końcu celowany zastrzyk w kręgosłup. Oby to był przełom

- relacjonowała. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Piotrowi Rubikowi szybkiego powrotu do zdrowia.

Agata Rubik o pieniądzach na życie w USA

Agata Rubik w sieci mierzy się z licznymi pytaniami o zarobki. Ukochana Piotra Rubika regularnie robi sesję "Q&A" na Instagramie, gdzie internauci mogą zadawać jej pytania. Podczas jednej z takich aktywności znów zapytano celebrytkę o kwestię finansów, a dokładniej o to, skąd Rubik ma pieniądze. W odpowiedzi zdobywczyni tytułu II Wicemiss Polonia 2005 nagrała swojego ukochanego, który wypłacał 100 dolarów z bankomatu. - Stąd mamy pieniądze - z bankomatu - wytłumaczyła ze śmiechem. Piotrowi Rubikowi nie było jednak wesoło. - Serio? PIN też pokażesz? - wtrącił. Warto przypomnieć, że Agata Rubik aktywnie działa jako influencerka i współpracuje z markami. Jej mąż nadal spełnia się jako kompozytor i koncertuje.