Zespół Ich Troje powstał w 1995 roku, a jego założycielami byli Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa. Na przestrzeni lat wokalistki zespołu wielokrotnie się zmieniały. Jednak grupa największą popularność zyskała, występując w latach 2001-2003 z Justyną Majkowską. Piosenkarka jednak odeszła z Ich Troje, a potem wyznała, że nie wytrzymywała presji. Co dziś u niej słychać?

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Świątczak o Michale Wiśniewskim. "Najpierw czuć jego perfumy, potem wchodzi on"

Justyna Majkowska na lata zniknęła z show-biznesu

Justyna Majkowska odeszła z Ich Troje w 2003 roku. Wygląda na to, że nie pożałowała swojej decyzji. W 2005 roku wyszła za mąż, a później doczekała się trójki dzieci. Znalazła także pracę niezwiązaną z show-biznesem - została terapeutką dzieci z autyzmem.

Dziś moje życie kręci się wokół edukacji i pracy z dziećmi – po studiach z pedagogiki specjalnej pracuję w szkole specjalnej i zajmuję się terapią dzieci z autyzmem

- pisała w grudniu 2023 roku na swoim fanpage'u.

Dopiero kilka lat temu ponownie spróbowała swoich sił na scenie i nagrała nowe, liryczne utwory. W 2023 roku ukazała się bowiem płyta "Pragnienia", którą nagrała z Piotrem Cajdlerem. "Album 'Pragnienia' to tęsknota za tworzeniem prawdziwych relacji, nostalgia za miłosnymi listami, za mądrą rozmową tych dwoje. To opowieść o relacjach damsko-męskich, ale w różnym wieku. Jest tu miejsce na miłość, fascynację, pragnienia, ale również na krótkie 'pa'" - czytamy w materiałach prasowych promujących album.

Tak dziś wyglada Justyna Majkowska. Zobacz zdjęcia wokalistkiOtwórz galerię

Justyna Majkowska o odejściu z Ich Troje

Justyna Majkowska długo milczała na temat swojego odejścia z zespołu. Po latach w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl wyznała gorzką prawdę. "W Ich Troje musiałam podołać życiu w stresie na okrągło. Czasami miałam na scenie przyklejony uśmiech, zaciskałam zęby, ale momentami było też dużo zabawy - powiedziała.

O odejściu Majkowskiej mówił też Jacek Łągwa. Jego narracja różni się od tej przedstawionej przez wokalistkę. "Justyna pokłóciła się z Michałem podczas trasy w Stanach Zjednoczonych. Poszło o jej chłopaka, który tańczył w naszym balecie i któremu podziękowaliśmy za współpracę. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale Justyna uniosła się honorem i postanowiła odejść solidarnie ze swoim facetem" - zdradził w rozmowie z Plejadą.