30 lat temu Natalia Kukulska wydała swój debiutancki album "Światło". Z tej okazji piosenkarka w tym roku wyruszy w jubileuszową trasę i zabierze swoich fanów w sentymentalną podróż po największych hitach. Ostatnio Kukulska pojawiła się w programie "Stare zdjęcia gwiazd", gdzie wróciła wspomnieniami do początków swojej kariery. Pomogły jej w tym archiwalne fotografie wyświetlane na ekranie. Okazuje się, że jedna z nich nigdy nie miała zostać upubliczniona. Jak to się stało, że ostatecznie trafiła do sieci?

Na wspomnianej fotografii widzimy Kukulską tańczącą w swoim pokoju. Piosenkarka ma na sobie czarne dresy, czerwone rajstopy i krótką koszulkę. Zdjęcie wykonała jedna z agencji fotograficznych. Jak zauważył prowadzący rozmowę, były to czasy, w których artyści zapraszali prasę do swojego domu. - Wiesz co, tak - przyznała mu rację Kukulska. - I co więcej, zawsze umawialiśmy się, że te zdjęcia wybieramy. (...) Wiesz, robiło się takie stykówki. I na tych stykówkach skreślało się albo ptaszkami zaznaczało się te dobre, skreślało się te złe. I fotograf miał dysponować tylko tymi dobrymi. Jak bardzo nie dysponował? No w życiu bym tego nie autoryzowała - skwitowała.

Kukulska zauważyła, że w agencjach jest bardzo dużo takich nieautoryzowanych fotografii. - To są zdjęcia bardzo prywatne i wtedy jeszcze w ogóle nie rozumieliśmy tego, że jeśli coś jest w sieci, to nie zginie. Dziś to wiemy i myślę, że większa byłaby taka czujność na odsłanianie tej prywatności. A wtedy, jak widać, nie - mówiła.

O kulisach jubileuszowej trasy piosenkarka opowiedziała niedawno magazynowi "Co za tydzień". Wygląda na to, że to będzie prawdziwa uczta dla jej fanów! - Na trasie koncertowej, która odbędzie się jesienią, planuję wrócić do piosenek, których nie śpiewałam od lat. Chcę się tym wszystkim zabawić. Planuję po prostu taką muzyczną wiązankę, ucztę - ale ciekawie przyprawioną, z fantastycznymi muzykami, z poszerzonym składem - mówiła.