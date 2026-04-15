Przemysław Kossakowski zdobył szerszą popularność dzięki takim formatom telewizyjnym jak m.in. "Kossakowski. Szósty zmysł" czy "Down the road. Zespół w trasie". Widzowie pokochali go za empatię i podejście, jakie miał do uczestników programu. I mimo że był jedną z największych gwiazd telewizji, usunął się w cień.

Czym się dziś zajmuje Przemek Kossakowski?

Jak wiadomo, dziennikarz w 2024 roku ponownie się ożenił. Jego wybranką została Patrycja, którą poznał na planie programu "Down the road". Jak donosiła "Rewii" znajoma Kossakowskiego, "zakochał się w jej wrażliwości i skromności", a także "poczuł, że uwiera go życie na świeczniku, że nie chce tak funkcjonować". Razem z ukochaną wybrali więc życie z dala od mediów, chroniąc prywatność. Przemysław Kossakowski postanowił skupić się na działalności społecznej i pracy terapeutycznej.

54-letni dziennikarz zbudował na wsi w gminie Wojsławice Dom Wytchnieniowy dla Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi. "To będzie dom, do którego będzie można przyjechać i po prostu zrelaksować się, odpocząć. Pojedyncze rodziny będą mogły się tam zatrzymać. Nie chcieliśmy robić dużej skali, żeby te osoby, które na co dzień bardzo się poświęcają, miały chwilę takiego wytchnienia i spokoju" - mówił Kossakowski w mediach.

Oprócz tego pełni funkcję prezesa Fundacji Arterytorium, której celem, jak czytamy na oficjalnej stronie, jest "rozpowszechnianie działań artystycznych skoncentrowanych na oddziaływaniach terapeutycznych i rozwojowych". Ale to nie wszystko - Kossakowski jest również terapeutą i współpracuje z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego, gdzie nie tylko wykłada, lecz także został twarzą kampanii edukacyjnej.

"Down the road" powraca. Kto będzie prowadził program?

Jak wiemy, już jesienią na antenę TTV wraca kolejny sezon uwielbianego programu "Down the road". Tym razem jednak nie będzie prowadzić go Przemek Kossakowski. Na jego miejscu zobaczymy Monikę Hoffman-Piszorę, która wzięła udział w programie "Afryka Express". Jest mamą szóstki dzieci, w tym dwójki z zespołem Downa.