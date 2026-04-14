Anna Czartoryska-Niemczycka to aktorka, wokalistka i mama czwórki dzieci, która pozostaje w kontakcie z fanami na Instagramie. Wiemy, że jej dzieciństwo było dalekie od typowego – dorastała w ciągłych przeprowadzkach, związanych z pracą dyplomatyczną nieżyjącego już ojca, Stanisława Czartoryskiego. Jako mała dziewczynka usłyszała od niego, że jest księżniczką, co brzmiało jak spełnienie marzeń. Z czasem jednak życie zweryfikowało tę wizję, a rzeczywistość okazała się znacznie mniej bajkowa. Dlaczego?

REKLAMA

Zobacz wideo Wszyscy mówią o wpisie ojca Świątek

Anna Czartoryska-Niemczycka ujawnia kulisy dzieciństwa. Księżniczka na innych zasadach

W wyobraźni małej Anny Czartoryskiej bycie księżniczką oznaczało to świat pełen zamków, pięknych sukni i romantycznych historii. Codzienność szybko jednak zweryfikowała te wyobrażenia. Zamiast baśniowej rzeczywistości były szkoła, obowiązki i częste przeprowadzki. Rodzina wyjechała do Holandii, gdzie jej ojciec rozpoczął pracę w dyplomacji. To właśnie tam dziewczynka zaczęła dostrzegać, że jej nazwisko budzi zainteresowanie u innych.

"To było dla mnie trudne do zrozumienia. Księżniczki znałam tylko z bajek. Sądziłam, że mieszkają w zamkach i że kochają się w książętach na białych koniach. Odkrycie, że sama jestem księżniczką, było, co by nie mówić, jednak jakimś rozczarowaniem!" – przekazała Czartoryska-Niemczycka dla viva.pl. Z czasem poznała historię swojej rodziny. Choć dla wielu mogłoby to być powodem do dumy, dla niej wiązało się również z rozczarowaniem – zamiast magicznej opowieści była zwyczajna rzeczywistość, daleka od bajkowych wyobrażeń.

Anna Czartoryska-Niemczycka była przywiązana do ojca. To go wyróżniało

Dla aktorki i wokalistki więź z ojcem miała znaczenie wykraczające daleko poza arystokratyczne pochodzenie. Stanisław Czartoryski wyróżniał się spokojem, ogładą i ogromną wiedzą, a mimo rodzinnych zawirowań i rozstania z matką aktorki, pozostał dla niej ważną postacią. To właśnie od rodziców wyniosła przekonanie, że nazwisko nie jest najważniejsze. Z biegiem lat coraz wyraźniej widziała w nim przede wszystkim wspierającego tatę, który dodawał jej pewności siebie. Przypomnijmy, że Stanisław Czartoryski, arystokrata i dyplomata z rodu Czartoryskich, zmarł 21 stycznia 2021 roku, mając 81 lat.