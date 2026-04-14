Gdy w 2002 roku do kin wszedł film "The Ring", remake kultowego japońskiego horroru o tym samym tytule, cały świat oszalał na punkcie Samary Morgan. W główną antagonistkę wcieliła się amerykańska aktorka Daveigh Chase. Wiele osób wróżyło 12-latce ogromną karierę. Ta jednak nigdy nie powtórzyła sukcesu, jakim niewątpliwie był występ w produkcji Gore'a Verbinskiego. W 2016 roku do kin wszedł ostatni film z jej udziałem. Później młoda aktorka zniknęła nie tylko z show-biznesu, ale również z mediów społecznościowych.

Zobacz wideo Sarsa porównuje swoje życie do gatunków filmowych. "Czasem to jest horror"

Fani zastanawiają się, co słychać u Daveigh Chase. Jej profil świeci pustkami

Ostatni wpis na profilu aktorki pojawił się w 2017 roku. Chase wrzuciła wtedy czarno-białe zdjęcie z balonem w kształcie jednorożca. Mimo że od lat nie dodała nic innego, wciąż obserwuje ją ponad 50 tys. osób. Co ciekawe, pod jej wpisami ciągle pojawiają się nowe komentarze. Niektórzy nie mogą zrozumieć, dlaczego Chase postanowiła usunąć się w cień. "Gdybym była Samarą z 'The Ring', nigdy bym o tym nie przestała gadać, a tu nic nie widzę", "Gdzie jesteś? Tęsknimy za tobą", "Byłaś genialna jako Samara. Szkoda, że już nie grasz" - czytamy.

W 2019 roku media obiegła informacja o jej problemach z prawem. Aktorka została aresztowana za posiadanie narkotyków. Cztery lata później doszło do jej ponownego aresztowania. Tym razem zarzucano Chase kradzież. W 2024 roku wyjątkowo głośno zrobiło się o niej w związku z procesem P. Diddy'ego. Stare nagranie, na którym Combs zaprasza 12-letnią aktorkę na imprezę, przez wiele tygodni pojawiało się w zagranicznej prasie i miesiącami krążyło po sieci. Wiele osób próbuje się dowiedzieć, czym obecnie zajmuje się 35-latka, jednak ani w sieci, ani w mediach nie ma na ten temat żadnych informacji. Najnowsze zdjęcia Chase znajdziecie w naszej galerii.

Daveigh Chase użyczyła głosu znanym postaciom

Mimo że to właśnie rola Samary przyniosła Daveigh Chase największą popularność, aktorka ma na koncie kilka innych sukcesów. Niewielu wie, że to właśnie ona podkładała głos San (Chihiro) w angielskojęzycznej wersji "Spirited Away" i Lilo Pelekai w disneyowskiej animacji "Lilo i Stitch". Jako nastolatka wystąpiła także w serialu "Big Love" i filmie "S. Darko".