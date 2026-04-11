Cezary Pazura zdradził to po wielu latach. Chodzi o "13 posterunek"

"13 posterunek" to polski serial komediowy w reżyserii Macieja Ślesickiego, który zdobył olbrzymią popularność pod koniec lat 90. Produkcja doczekała się dwóch sezonów i 41 odcinków, a w główne role wcielili się Cezary Pazura i Marek Perepeczko. Po latach od premiery Pazura postanowił odsłonić kulisy powstawania kultowego sitcomu.

Zobacz wideo Sierpiński ocenił styl Marty Nawrockiej. Wspomniał o słabych początkach

Cezary Pazura odsłania kulisy kultowego serialu. "Nie wiedziałem, że to jest w centrum Warszawy"

Akcja serialu toczy się na policyjnym posterunku nr 13, umiejscowionym na peryferiach Warszawy. Okazuje się jednak, że budynek, który pojawia się w czołówce produkcji to wcale nie jest posterunek policji. Prawdę wyjawił po latach Cezary Pazura. Aktor opublikował nagranie na Instagramie, na którym możemy go zobaczyć na tle budynku dobrze znanego fanom serialu.

- To jest 13 posterunek z zewnątrz. Wyobraźcie sobie, że ja nigdy w życiu tu nie byłem. Dzisiaj Adaś mnie wziął tu pierwszy raz. Tu jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej nr 4 w Warszawie. Jesteśmy w centrum Warszawy (...). To jest niesamowite, że my, aktorzy, nigdy tu nie byliśmy. Myśmy to znali jako pocztówkę, jako początek filmu, czołówkę. 25 lat ja nie wiedziałem, że to jest w centrum Warszawy - wyznał Cezary Pazura.

Fani reagują na nagranie Pazury. "DiCaprio też nigdy nie był na Titanicu"

Nagranie Cezarego Pazury wywołało wiele emocji wśród fanów serialu. Dali temu wyraz w komentarzach. "Aż musiałem pojechać sprawdzić", "Przechodziłam tamtędy dzisiaj i pokazałam ten ikoniczny budynek przyjaciółce w ramach ciekawostki przyrodniczej", "To był fajny serial", "Panie Czarku, pan się nie przejmuje, Leonardo DiCaprio też nigdy nie był na Titanicu", "Nie było lepszego serialu. Do tej pory cytuję Cezarego" - czytamy w komentarzach.

Warto dodać, że "13 posterunek" cieszył się dużym uznaniem widzów. W 1999 roku serial zdobył drugie miejsce w plebiscycie Telekamer w kategorii Serial. W tym samym roku Cezary Pazura za rolę posterunkowego Cezarego zdobył Telekamerę w kategorii Aktor.