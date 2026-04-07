Grzegorz Skawiński był członkiem wielu zespołów, m.in. Kameleon, Horoskop, Akcenty czy Kombi. To właśnie z tą ostatnią grupą nagrał takie hity jak "Słodkiego, miłego życia" i "Black and White". Od 2003 roku występuje z zespołem Kombii, który założył z dwoma innymi muzykami Kombi. Gitarzysta jest obecny w mediach, ale nieczęsto udziela wywiadów. Teraz zrobił jednak wyjątek i opowiedział o trudnym dzieciństwie.

Grzegorz Skawiński o traumach z dzieciństwa

Grzegorz Skawiński udzielił wywiadu Annie Jurksztowicz z portalu Złota Scena. W trakcie rozmowy muzyk wrócił wspomnieniami do traumatycznego dzieciństwa. Przyznał, że nie czuł się bezpiecznie w domu rodzinnym, ponieważ jego ojciec nadużywał alkoholu. - Moje dzieciństwo nie było kolorowe, wbrew pozorom, bo byłem z lekko dysfunkcyjnej rodziny, ojciec pił. To miało ogromny wpływ na mnie. (...) Bałem się, co on zrobi, jak wróci pijany do domu. Duża część mojego dzieciństwa upłynęła więc na lękach, strachach - powiedział.

Zdradził przy tym, jak radził sobie w tej trudnej sytuacji. To wówczas uciekał w świat fantazji i muzyki. - Ta wyobraźnia, ten kolorowy świat w głowie dawały mi odskocznię i ucieczkę. (...) Muzyka była moją ucieczką. To była jedyna rzecz, która dawała mi spokój - wyznał.

To dlatego Grzegorz Skawiński nie założył rodziny

Przypomnijmy, że kilka lat temu Skawiński udzielił wywiadu "Vivie!" Ujawnił wtedy, że częściowo żałuje, iż nie założył rodziny. "Żałuję. Czasami jednak życie tak się ludziom poukłada i nie ma na to rady. Ale to nie jest najważniejsze" - zdradził gwiazdor na łamach magazynu. Okazało się, że w zamian poświęcił się muzyce. "Otaczanie się fajnymi ludźmi, przyjaciółmi. No i rozwijanie swojej pasji. Ja swoje uczucia ulokowałem właśnie w pracy i pasji" - dodał szczerze Skawiński.

Mimo że muzyk nie ma dzieci, bardzo dba o relacje z chrześniakami, których ma aż piątkę. "Mam pięcioro chrześniaków, dwoje z nich to już osoby dorosłe. Dużo tego, więc już wystarczy. Teraz przeszliśmy z chrześniakami i chrześnicą na inny poziom rozmowy, bo kiedy dzieciak ma już naście lat, rozmawiamy zupełnie inaczej" - podsumował.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom