Honorata Skarbek od czterech lat choruje na SIBO, czyli zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, powodującego uciążliwe dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Ostatnio na instagramowym profilu gwiazdy pojawiło się kilka materiałów, w których opowiedziała o zmaganiach z tym schorzeniem. Okazuje się, że Skarbek odwiedzała nawet kliniki za granicą. Niestety, nikt nie był w stanie jej pomóc.

Honorata Skarbek opowiedziała o swojej trudnej codzienności

- Aż chce mi się płakać, jak o tym mówię, bo po prostu nie mogę normalnie żyć - opowiadała Skarbek na najnowszym nagraniu. Piosenkarka zdradziła, że w ciągu ostatnich lat korzystała z pomocy wielu specjalistów, lekarzy, dietetyków. - Leczyłam się w Polsce, za granicą. Wydałam na to już ponad 100 tysięcy złotych. Na wszystkie te już desperackie w pewnym momencie próby odzyskania zdrowia i normalnego funkcjonowania, bo przez to jestem tak naprawdę wykluczona z normalnego życia. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie jem, moje jelita normalnie funkcjonują - tłumaczyła.

Za każdym razem, gdy Skarbek je jakiś posiłek, pojawia się u niej ogromne wzdęcie. - Jakbym była w szóstym, ósmym miesiącu ciąży. W ogóle podkreślmy od razu, nie chodzi tutaj o aspekty wizualne - zwracała uwagę. Od czterech lat codzienność gwiazdy przypomina prawdziwy koszmar. - Jest to coś, co wykańcza mnie psychicznie każdego dnia, bo moje całe życie obraca się tylko i wyłącznie wokół brzucha, wokół jelit, wokół jedzenia - kontynuowała.

Honorata Skarbek nie wie, gdzie szukać pomocy. "Mi to totalnie niszczy życie"

Piosenkarka zdradziła, że nie ma żadnych dolegliwości bólowych, jednak uczucie wzdęcia jest dla niej niezwykle uciążliwe. - Wiecie, jakie to uczucie? Jakby ktoś wsadził mi w pępek rurkę i dmuchał tak powietrze. Do szklanki wypełnionej wodą dmuchali powietrze i cały czas to wszystko bulgota, rośnie. Jest tak tylko i wyłącznie po jedzeniu - tłumaczyła. Skarbek nie zamierza się jednak poddawać, choć perspektywa rozpoczęcia kolejnego leczenia ją przeraża. - Mi totalnie niszczy to życie i totalnie nie wiem, gdzie na ten moment mogę jeszcze szukać pomocy. Jestem otwarta na każdą możliwość, ale jeśli miałabym podjąć się znowu kolejnego leczenia z kolejnym specjalistą, to po prostu chce mi się rzygać - mówiła.