42-letni aktor i reżyser Arnaud Denis od ponad dwóch lat zmaga się z przewlekłym, ekstremalnym bólem, który pojawił się po operacji przepukliny pachwinowej. Wobec nieskuteczności leczenia i nieustannego pogarszania się stanu zdrowia Denis rozpoczął procedurę ubiegania się o eutanazję w Belgii, gdzie prawo na to pozwala.

Arnaud Denis chce poddać się eutanazji. "Lekarze nie mają mi już nic do zaoferowania"

Wspomniana operacja została wykonana w 2023 roku i miała na celu poprawę jakości życia. Niestety wszczepienie protezy stało się początkiem prawdziwego dramatu. Jak mówi 42-letni aktor, bardzo szybko pojawiły się problemy z poruszaniem, trudności z utrzymaniem postawy i rozległy ból. Pomimo drugiego zabiegu przeprowadzonego za granicą w celu usunięcia implantu wszczepionego do pachwiny, nie nastąpiła żadna poprawa. - Z silnego, wysportowanego mężczyzny, ważącego 86 kg, stałem się staruszkiem ważącym 69 kg... Czuję się tak, jakby szczur zjadał mój żołądek - mówił w wywiadzie z dziennikiem "Le Parisien".

42-latek twierdzi, że wszystkie możliwości zostały już wyczerpane. - Lekarze nie mają mi już nic do zaoferowania. Człowiek w głębi duszy wie, kiedy jest skazany. Nie mogę już wychodzić z domu, nie mam życia towarzyskiego, nie mam życia w ogóle. Straciłem wszystko, co stanowi o godności ludzkiego życia. I jest coraz gorzej. Żyję jak śmiertelnie chory pacjent z rakiem - przyznał Denis, tłumacząc swoją decyzję. Aktor dąży do tego, by zabieg został wykonany jeszcze w tym roku.

Arnaud Denis zapowiada walkę z producentem anatomicznych protez. "Nie uda mi się doprowadzić tego do końca, ale..."

"Skandal z polipropylenowymi protezami przepukliny wybuchł we wszystkich zakątkach Francji. Ofiary nie będą już dłużej milczeć" - czytamy w najnowszym wpisie Denisa. Aktor zamierza wnieść skargę o nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz przyłączyć się do pozwu zbiorowego. - Nie uda mi się doprowadzić tego do końca, ale zostawiam to dla mojej rodziny - mówił w jednej z rozmów.