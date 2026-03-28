28 marca w programie "Mówię Wam" pojawiła się Ewa Drzyzga. W rozmowie z Mateuszem Hładkim prezenterka opowiedziała o tym, co aktualnie dzieje się w jej życiu. W pewnym momencie podzieliła się zaskakującym wyznaniem na temat swojego zdrowia. Okazuje się, że Drzyzga przez lata miała problemy z prawidłowym oddychaniem. Co to znaczy?
- Kiedyś w ogóle nie umiałam oddychać - zaczęła w rozmowie z Mateuszem Hładkim Ewa Drzyzga. - Moja wizyta słynna u profesora Kukwy w Olsztynie... To akurat nie były "Rozmowy w toku", tylko program medyczny. (...) Przyjechałam tam próbować takiego specjalnego urządzenia, które mieli opatentować z młodym chłopakiem z AGH. I mówię, że chciałabym spróbować, żeby pan doktor mnie tutaj sprawdził, jak oddycham, czy ja dobrze mam te płuca zbudowane. A on mówi: "Ja nie muszę pani badać, ja widzę, że pani źle oddycha - szczęka, krótki oddech, mała pierś, nie pracują żebra" - usłyszała. - Boże, ja tyle żyję i nie umiem oddychać? - pomyślała sobie po wizycie Drzyzga.
Świadome oddychanie w ostatnim czasie zyskało ogromną popularność w świecie wellness. Tematem interesują się także znane gwiazdy, takie jak Selena Gomez, Billie Eilish czy Gwyneth Paltrow. O jego znaczeniu rozmawiano ostatnio w podcaście "Dr Emma's Lab". Na co powinniśmy zwracać uwagę, jeśli chcemy prawidłowo oddychać?
We wspomnianym wyżej podcaście wystąpiła fizjoterapeutka oraz specjalistka reedukacji oddechowej Sandra Osipiuk-Sienkiewicz. - Oddech odpowiada na to, co się z nami dzieje. Stres, tempo życia i napięcie mogą sprawić, że zaczynamy oddychać w sposób niekorzystny dla zdrowia - tłumaczyła w rozmowie z dr Emmą Kiworkową. Ekspertka podkreśliła, że ogromne znaczenie ma oddychanie przez nos. - Oddychanie ustami jest drogą awaryjną. Człowiek jest stworzony do oddychania przez nos - mówiła.
Jak zauważono, nos oczyszcza, ogrzewa i nawilża powietrze, a także wspiera prawidłową wymianę gazową w płucach. Oddychanie przez usta może natomiast zwiększać ryzyko infekcji i problemów zdrowotnych. Warto więc poświęcić kilka minut dziennie na proste ćwiczenia, które nie tylko pomogą wytrenować świadome oddychanie, ale również uspokoją układ nerwowy i zmniejszą poziom stresu.