28 marca w programie "Mówię Wam" pojawiła się Ewa Drzyzga. W rozmowie z Mateuszem Hładkim prezenterka opowiedziała o tym, co aktualnie dzieje się w jej życiu. W pewnym momencie podzieliła się zaskakującym wyznaniem na temat swojego zdrowia. Okazuje się, że Drzyzga przez lata miała problemy z prawidłowym oddychaniem. Co to znaczy?

REKLAMA

Ewa Drzyzga nie wiedziała, że źle oddycha, dopóki nie odwiedziła lekarza

- Kiedyś w ogóle nie umiałam oddychać - zaczęła w rozmowie z Mateuszem Hładkim Ewa Drzyzga. - Moja wizyta słynna u profesora Kukwy w Olsztynie... To akurat nie były "Rozmowy w toku", tylko program medyczny. (...) Przyjechałam tam próbować takiego specjalnego urządzenia, które mieli opatentować z młodym chłopakiem z AGH. I mówię, że chciałabym spróbować, żeby pan doktor mnie tutaj sprawdził, jak oddycham, czy ja dobrze mam te płuca zbudowane. A on mówi: "Ja nie muszę pani badać, ja widzę, że pani źle oddycha - szczęka, krótki oddech, mała pierś, nie pracują żebra" - usłyszała. - Boże, ja tyle żyję i nie umiem oddychać? - pomyślała sobie po wizycie Drzyzga.

Świadome oddychanie w ostatnim czasie zyskało ogromną popularność w świecie wellness. Tematem interesują się także znane gwiazdy, takie jak Selena Gomez, Billie Eilish czy Gwyneth Paltrow. O jego znaczeniu rozmawiano ostatnio w podcaście "Dr Emma's Lab". Na co powinniśmy zwracać uwagę, jeśli chcemy prawidłowo oddychać?

Ekspertka tłumaczy, jak prawidłowo oddychać. "Człowiek jest stworzony do..."

We wspomnianym wyżej podcaście wystąpiła fizjoterapeutka oraz specjalistka reedukacji oddechowej Sandra Osipiuk-Sienkiewicz. - Oddech odpowiada na to, co się z nami dzieje. Stres, tempo życia i napięcie mogą sprawić, że zaczynamy oddychać w sposób niekorzystny dla zdrowia - tłumaczyła w rozmowie z dr Emmą Kiworkową. Ekspertka podkreśliła, że ogromne znaczenie ma oddychanie przez nos. - Oddychanie ustami jest drogą awaryjną. Człowiek jest stworzony do oddychania przez nos - mówiła.

Jak zauważono, nos oczyszcza, ogrzewa i nawilża powietrze, a także wspiera prawidłową wymianę gazową w płucach. Oddychanie przez usta może natomiast zwiększać ryzyko infekcji i problemów zdrowotnych. Warto więc poświęcić kilka minut dziennie na proste ćwiczenia, które nie tylko pomogą wytrenować świadome oddychanie, ale również uspokoją układ nerwowy i zmniejszą poziom stresu.