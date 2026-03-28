Taką diagnozę usłyszała Steczkowska lata temu. Potem zdarzyło się coś niewiarygodnego

Justyna Steczkowska jest dumną mamą trójki dzieci. Jej najstarszy syn, Leon, urodził się w 2000 roku. Pięć lat później piosenkarka powitała na świecie jego brata, Stanisława, a w 2013 roku gwiazda doczekała się jedynej córki, Heleny. Nie wszyscy wiedzieli, że Steczkowska przed narodzinami Leona zmagała się z problemami zdrowotnymi, które według lekarzy, miały jej uniemożliwić zajście w ciążę. Piosenkarka wróciła wspomnieniami do tego trudnego okresu w podcaście "Call me mommy".

W rozmowie z Agatą Reszko-Boguszewską piosenkarka zdradziła, że po jednym z badań usłyszała od lekarza, że najprawdopodobniej nigdy nie będzie mogła mieć biologicznych dzieci. - Dowiedziałam się od lekarza, że prawdopodobnie nie będę miała dzieci, bo jest jakiś problem w moim organizmie. Bardzo mnie zasmuciła ta wiadomość, bo byłam co prawda młodą dziewczyną, więc nie myślałam jeszcze o zakładaniu rodziny, ale sama ta wiadomość mnie po prostu przytłoczyła. Pomyślałam: ''ale jak to?''. I zaczęłam się leczyć w tej kwestii - opowiadała.

Piosenkarka zaczęła przyjmować specjalne leki. Po jakimś czasie dowiedziała się jednak, że nie powinna brać ich w tak młodym wieku. Odstawiła więc tabletki i zrezygnowała z dalszego leczenia. Niedługo później, zupełnie przypadkiem skorzystała z pomocy bioenergoterapeuty, który odmienił jej życie. Wcześniej chodził do niego jej tata. - Leczył mnie w jakiś sposób, wyrównywał energię w ciele. No i potem się okazało... nie minęło pół roku, może rok, nie pamiętam dokładnie... a ja jestem w ciąży. I szok! Kompletnie niespodziewanie - mówiła.

25 grudnia 2025 roku Leon Myszkowski i jego dziewczyna Ksenia poinformowali o tym, że się zaręczyli. Nasza reporterka porozmawiała ostatnio z Justyną Steczkowską o ślubnych przygotowaniach. - Czy pani się stresuje czymś takim? - zapytała piosenkarkę Weronika Zając. - Nie, bo to jest jego własny wybór, a skoro tak wybrał, to znaczy, że jego serce dobrze podyktowało mu tę decyzję. To jest jego życie, jego ślub, dziewczyna, z którą będzie żył, mam nadzieję, całe życie - odparła Steczkowska.