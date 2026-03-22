Vito Bambino, a właściwie Mateusz Wojciech Dopieralski, jest nie tylko wokalistą, ale też kompozytorem i producentem muzycznym. Gwiazdor od 2003 roku występuje z zespołem Bitamina, ale zauważalną rozpoznawalność zyskał w 2020 roku, po tym, jak wydał album "Poczekalnia". 37-latek nie zwalniał tempa i bardzo aktywnie koncertował, ale w 2025 roku zniknął z mediów. Po ponadrocznej przerwie powrócił. 22 marca "Dzień dobry TVN" wyemitował wywiad z muzykiem. Dopieralski zdradził w nim, co robił, kiedy zrobił sobie przerwę od show-biznesu.

REKLAMA

Vito Bambino na rok zrezygnował z kariery. Wszystko dla dzieci

Vito Bambino wziął ślub z Agatą Di Primą, z którą doczekał się syna Amara. W lutym 2024 roku para powitała na świecie córkę Havę Lunę Zeldę. To właśnie niedługo po narodzinach dziewczynki gwiazdor postanowił nieco przystopować i zniknąć na jakiś czas z show-biznesu. Teraz w rozmowie z reporterką śniadaniówki zdradził, jak wyglądał jego typowy dzień podczas przerwy od mediów. Okazuje się, że głównie opiekował opiekował się dziećmi.

Rano najpierw śniadanie, potem przedszkole, potem jechałem sobie do studia - zależnie od tego, czy moja żona chciała mieć dzień wolny czy nie.

- Jeśli chciała, to ja siedziałem z córką i korzystałem z każdej drzemki, która była po drodze. Potem odbieranie z przedszkola, robienie obiadu, wspólna zabawa i kima [spanie - red.]. Następnego dnia to samo - mówił z uśmiechem na ustach.

Dodał także, że w domu udało mu się przytyć pięć kilogramów, z czego był bardzo zadowolony. Nie był kontent, gdy po powrocie na scenę przez stres szybko je zrzucił. Dopieralski zdradził jednak, że obecnie gra mniej koncertów, by cały zespół mógł więcej czasu spędzać ze swoimi rodzinami, zwłaszcza z dziećmi.

Vito Bambino planuje niebawem zakończyć karierę. "Pożegnanie jest nieuniknione"

37-latek przyznał, że chciał "w zgodzie ze sobą zatrzymać karierę". Bardzo cieszył się jednak, że fani na niego czekali i chętnie kupowali bilety na najnowsze koncerty. - Wiedziałem, że fani czekają i że będzie do czego wracać. To jest miłe - mówił na antenie śniadaniówki. Zdradził też, że obecnie pracuje nad nową płytą o tytule "Polonia".

Mimo to niebawem planuje zejść z muzycznej sceny. Zakłada, że nastąpi to w okolicach jego 40. urodzin. - Ono [pożegnanie - red.] jest nieuniknione. Sam chciałabym założyć limit na tego Vito Bambino, a nie żeby rynek założył - wyznał. Muzyk śmiał się, że na muzycznej emeryturze zacznie zajmować się rolnictwem i będzie uprawiał ziemniaki.

