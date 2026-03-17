Agata Turkot była gościnią najnowszego odcinka podcastu "WojewódzkiKędzierski". Aktorka, która zdobyła większą rozpoznawalność dzięki roli w filmie "Dom dobry", opowiedziała o początkach swojej kariery oraz doświadczeniach ze szkoły filmowej. W rozmowie pojawił się także temat trudnych realiów edukacji aktorskiej i sytuacji, które - jak przyznała - można określić jako mobbing.

Zobacz wideo Musiałowi tak pracuje się z Kuleszą. Połączył ich "Taniec z gwiazdami"

Agata Turkot o mobbingu w szkole filmowej. "Rzucano w nas butami i szklankami"

Jednym z głównych tematów rozmowy w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego były doświadczenia Agaty Turkot ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Aktorka podkreśliła, że problem trudnych relacji między studentami a wykładowcami nie dotyczył wyłącznie jednej uczelni. - To nie chodzi nawet o to, czy to łódzka szkoła, czy nie łódzka - to było w każdej szkole teatralnej, więc bym tej Łodzi tak nie demonizowała, bo to dotyczy każdego miasta - zaczęła.

Wspominając studenckie lata, Turkot mówiła o sytuacjach, które były dla niej i innych studentów bardzo trudne. - Wyzywano nas, rzucano w nas butami, szklankami, czasami przekraczano granice cielesne, zamiast podnosić nas na duchu i nam kibicować, wpajać nam jakieś realne wartości, które się przydadzą i po prostu być takim wsparciem - cały czas raczej było, że "to jest źle, to jest źle", takie wytykanie błędów i skupianie się na naszym deficycie - wyjaśniła w podcaście.

Takie słowa usłyszała Agata Turkot od wykładowcy. "Bardzo mocne"

Aktorka przyznała, że zdarzały się komentarze ze strony wykładowców, które były dla niej szczególnie bolesne. - Usłyszałam kiedyś, że wydaję się taka bardzo tajemnicza, intrygująca i jakaś taka fajna, ale jak się mnie bliżej pozna, to tam w środku nic nie ma i nie ma żadnej tajemnicy. Dla młodego człowieka to jest bardzo mocne - wróciła pamięcią do przykrej chwili.

Turkot zwróciła uwagę, że takie podejście może wynikać z utrwalonych wzorców w środowisku teatralnym. - Te pokolenia w szkole, które nas uczą, oni byli tak wychowywani i to jest ich sposób, który oni znają i w tym czują się bezpiecznie. Większość osób też pewnie własne kompleksy w ten sposób na nas leczyło - stwierdziła.

Potrzebujesz pomocy

Zgodnie z polskim prawem mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Mobbing występuje, gdy działania te lub zachowania wywołują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu jego poniżenie, lub ośmieszenie, a także izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mobbing może mieć formę biernego zachowania.

O mobbingu należy powiadomić dział personalny (HR) lub przełożonego, a jeśli to on jest mobberem - kierownictwo wyższego szczebla. Skargę na naruszanie praw pracowniczych można też zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Przewodnik PIP na temat mobbingu [LINK: Państwowa Inspekcja Pracy ] pomaga rozpoznać, czy jest się jego ofiarą, wskazuje, jak sobie radzić i jak przygotować się do procesu sądowego. W Państwowej Inspekcji Pracy można również zasięgnąć pomocy prawnej - porady są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 [LINK: Nieodpłatne porady prawne - Państwowa Inspekcja Pracy - Portal Gov.pl ]

