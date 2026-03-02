29 października 2025 roku do księgarni trafiła nowa biografia Muńka Staszczyka napisana przez Piotra Żyłkę. "Chłopaki (nie) płaczą" to intymna rozmowa, w której lider T.Love mówi o wierze, rodzinie, nałogach i chorobie. O kulisach powstawania książki muzyk opowiedział w najnowszym wywiadzie z Karolem Paciorkiem. Podczas rozmowy artysta otworzył się także na temat śmierci. Jego refleksje dają do myślenia.

Muniek Staszczyk boi się śmierci. "Znam różne świadectwa ludzi"

- Dla mnie to są dwie największe tajemnice. (...) Bóg i śmierć - zwrócił uwagę na początku swoich rozmyślań Muniek. Piosenkarz zaczął się zastanawiać nad śmiercią z perspektywy osoby wierzącej.

- Teoretycznie, jako katolik, nie powinienem się niczego bać. Ale z drugiej strony, po ludzku, boję się śmierci - przyznał. - Oczywiście, znam różne świadectwa ludzi, różne są - z książek, mnóstwo, i naukowych, i teologicznych, i o tak zwanych życiach po życiu. (...) Jedne to są kompletne bzdury, a inne, no, myślę, że coś jeszcze jest. (...) Nie myślę, tylko wierzę w to jako człowiek, jako chrześcijanin, ale nie będę mówił ci teraz: "No wiesz co stary, czekam na ten dzień, bo tam na pewno będzie z********e". Pozostawmy to w milczeniu. (...)Trochę się boję, ale trochę jestem ciekawy - dodał.

Muniek Staszczyk dostał prestiżowe wyróżnienie. Nic o tym nie wiedział. "Dlaczego nikt mnie nie poinformował?"

W tej samej rozmowie Karol Paciorek pogratulował muzykowi medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", który Staszczyk miał otrzymać w 13 listopada 2025 roku. Okazuje się, że piosenkarz o niczym nie wiedział. - Kurczę, chciałbym to odebrać. Z przyjemnością to odbiorę. Jak to zrobić? Nie wiem. Podeślij mi linkiem. To wielkie wyróżnienie. Z********e. Fajnie, że mnie ktoś o tym poinformował. Nie o to chodzi, że jestem pazerny, tylko mi się ten medal podoba. Dlaczego nikt mnie nie poinformował? - zastanawiał się na głos Muniek. - Naprawdę to nie są żarty. To miły medal... Zasłużony w kulturze. Czuję się zasłużony w kulturze - dodał przejęty.